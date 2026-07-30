El pescador y creador de contenido Clarence Jay Tamula protagonizó una inusual escena en Puerto Princesa, Filipinas, luego de que un pulpo que acababa de capturar se aferrara con sus tentáculos a su rostro, dificultando que pudiera retirarlo.

El incidente ocurrió mientras Tamula manipulaba al animal tras la captura. En cuestión de segundos, el pulpo extendió sus tentáculos y los fijó sobre la cara del pescador utilizando sus ventosas, obligándolo a forcejear durante varios instantes para desprenderlo.

La escena fue grabada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron entre la sorpresa y el humor por la inusual situación vivida por el creador de contenido.

Finalmente, el pescador logró liberarse sin sufrir lesiones de gravedad, mientras el episodio se convirtió en una de las imágenes más comentadas de los últimos días en plataformas digitales.

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