Conmovedoras despedidas a los bomberos y rescatistas que murieron en accidente aéreo en Argentina

El dolor por la tragedia aérea ocurrida este miércoles en San Juan encontró eco en miles de mensajes cargados de tristeza, gratitud y recuerdos. Familiares, amigos, colegas y vecinos utilizaron las redes sociales para despedir a los siete tripulantes del helicóptero Bell 412, contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que se estrelló mientras se dirigía a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

En el accidente perdieron la vida el comisario general Rubén Castro, jefe del Departamento de Bomberos de San Juan; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Cada nombre estuvo acompañado por una historia, un recuerdo y un mensaje que refleja el profundo vacío que dejaron.

Uno de los homenajes más sentidos fue para Rubén Castro. Un amigo lo describió como un hombre íntegro, un padre ejemplar y una persona que dejó huellas imborrables.

"Tipazo. Excelente padre, una hermosa familia. Un amigo que dejó recuerdos que quedarán para siempre en el corazón. Dios te tiene en la vida eterna y protegerá a tu familia".

La despedida a Jorge Carbajal también estuvo marcada por la nostalgia. Una amiga de la infancia recordó los años compartidos en Buena Esperanza y expresó sus condolencias a toda la familia.

Carlos Heredia fue homenajeado por un colega que aún no lograba asimilar que apenas unas horas antes habían conversado en su oficina.

"Siempre demostraste vocación de servicio y una enorme predisposición hacia la comunidad. El dolor es inmenso".

Foto: Telenoche

Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan, fue recordado como un hombre sencillo, de pocas palabras y enorme corazón.

"Se fue una persona intachable, un excelente padre, un gran vecino y un ciudadano excepcional".

El piloto Matías Valenzuela, oriundo de La Plata, también recibió un emotivo reconocimiento de quienes compartieron innumerables operativos junto a él.

"Nos cuidabas desde el cielo, eras nuestros ojos en cada incendio. Volá alto, amigo, y seguinos protegiendo desde arriba".

Uno de los mensajes más conmovedores estuvo dedicado al brigadista Andrés Bosch. Una de sus alumnas lo recordó como un mentor y una figura paterna dentro del equipo.

"Para mí eras el viejo, el Papi Bosch. Me recibiste sin dudarlo, me ayudaste a crecer y nunca me dijiste que no. Todavía me quedaba tanto por aprender de vos. Gracias por todo. Te voy a extrañar".

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa de Las Rosas también rindió homenaje a Bosch y a Rodrigo Aimetta.

"Su ejemplo de entrega y servicio permanecerá para siempre en la memoria de quienes tuvimos el honor de compartir este uniforme".

A ese reconocimiento se sumó el mensaje de un amigo de Aimetta, quien pidió fortaleza para las familias y recordó al brigadista con afecto.

"Todos te vamos a recordar con mucho cariño".

La tragedia ocurrió cuando la aeronave despegó desde el Aeroclub de San Juan con destino a Valle Fértil. El helicóptero se precipitó en una zona de muy difícil acceso, al norte del Parque Provincial Ischigualasto, donde el personal tenía previsto participar de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del accidente, el dolor atraviesa a instituciones enteras y a cientos de personas que hoy despiden a siete servidores públicos cuya vocación fue proteger la vida de los demás hasta el último momento.

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