A un mes y medio del accidente aéreo que conmocionó a miles de seguidores, se conoció un detalle inédito sobre las últimas horas de Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree y el cineasta Lucas Vignale antes de perder la vida en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro.

La revelación fue hecha por Christine Begin Nickell, madre de Oliver Tree, durante un emotivo homenaje realizado el pasado fin de semana en Santa Cruz, California, ciudad natal del artista.

La mujer recordó que habló con su hijo apenas un día antes del accidente y aseguró que lo notó "feliz y entusiasmado con la vida". Incluso compartió una anécdota que hoy cobra un significado especial.

"Le mandé un mensaje preguntándole cómo le iba con dejar de fumar, porque me había prometido que lo haría cuando estuviera de gira. Me llamó enseguida por FaceTime y me lanzó una enorme bocanada de humo", contó entre sonrisas, evocando el sentido del humor de su hijo.

Pero fue después cuando reveló el plan que Oliver tenía para el día siguiente, el mismo en que ocurrió la tragedia.

"Me dijo que iba a dar un paseo en helicóptero hasta una casa en la cima de una montaña para hacer música y videos de TikTok con sus amigos", relató con la voz quebrada.

Revelan qué iban a hacer Gaspi y Oliver Tree antes del trágico choque de helicópteros. Imagen de referencia RR.SS.

Según explicó, ese encuentro reuniría a Oliver Tree, Gaspi y Lucas Vignale para crear contenido y trabajar en nuevos proyectos audiovisuales, una actividad que nunca llegaron a concretar.

Christine también recordó que su hijo disfrutaba vivir experiencias intensas y memorables.

"Le encantaba vivir días épicos. Cada uno era más inolvidable que el anterior", expresó durante la ceremonia.

Revelan qué iban a hacer Gaspi y Oliver Tree antes del trágico choque de helicópteros. Imagen de referencia RR.SS.

Un homenaje lleno de simbolismo

La revelación se conoció durante el homenaje organizado por familiares y amigos de Oliver Tree en un anfiteatro de Santa Cruz.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la instalación de tres maniquíes vestidos con la característica estética del cantante: coloridos cortavientos, gafas de sol, sombreros tipo cowboy y el inconfundible corte de cabello que lo convirtió en una figura reconocible dentro de la escena musical. Los maniquíes fueron colocados dentro de ataúdes como parte de una puesta artística en su memoria.

Revelan qué iban a hacer Gaspi y Oliver Tree antes del trágico choque de helicópteros. Imagen de referencia RR.SS.

La tragedia

El accidente ocurrió la mañana del 14 de junio, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire y cayeron sobre un estacionamiento en Río de Janeiro.

En el siniestro murieron el youtuber Gaspi, el músico estadounidense Oliver Tree, el director Lucas Vignale, el músico Lucas Brito Chaves Frota y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, quien comandaba la segunda aeronave.

La investigación sobre las causas del choque continúa mientras familiares, amigos y seguidores siguen recordando a las víctimas y los proyectos que quedaron inconclusos.

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