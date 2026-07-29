Milagro en los Andes: Rescatan a un cóndor herido a orillas de una ruta internacional en Chile

Un inusual y emotivo operativo de rescate de fauna silvestre capturó la atención en la alta montaña chilena. Un ejemplar de cóndor andino, una de las aves voladoras más grandes y simbólicas del planeta, fue rescatado con éxito tras ser encontrado herido a un costado de una estratégica carretera internacional que conecta a Chile con Argentina.

El hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 76 de la Ruta Internacional 60-CH (conocida como el paso "Los Libertadores"), en la región central de Valparaíso, una zona caracterizada por el imponente tránsito andino. Fueron los propios conductores y viajeros quienes, al percatarse de que el imponente animal no podía volar y se encontraba en peligro, dieron la voz de alarma a las autoridades, según informan medios chilenos.

Operativo policial a gran altura

Al recibir el reporte, personal de Carabineros de Chile (la policía uniformada del país) perteneciente a la Subcomisaría fronteriza de Los Libertadores se desplazó rápidamente al lugar. Los oficiales confirmaron que el cóndor presentaba diversas lesiones visibles, por lo que activaron de inmediato un delicado protocolo de manejo de fauna silvestre para inmovilizar al ave sin causarle más daño y trasladarla a una zona segura.

El teniente Juan San Martín, oficial a cargo del procedimiento, destacó la importancia de la acción institucional en la preservación ecológica:

"Reafirmamos nuestro compromiso no solo con la ciudadanía, sino que también con la flora y fauna de nuestro país", señaló el oficial tras poner a resguardo al ejemplar.

El camino hacia la recuperación y libertad

Debido a la gravedad de la situación, la policía coordinó la entrega inmediata del ave al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el organismo estatal chileno encargado de la protección y regulación de los recursos naturales y la fauna silvestre.

Actualmente, un equipo de veterinarios y especialistas ambientales mantiene al cóndor bajo estricta observación médica. Los expertos evalúan el alcance de las heridas para determinar el tratamiento adecuado.

El objetivo final de las autoridades ambientales es lograr la total recuperación del ave para que, en un futuro cercano, pueda desplegar nuevamente sus alas y ser reinsertada en su hábitat natural en las cumbres de la cordillera de los Andes.

El Cóndor Andino: Un gigante en peligro

Envergadura: Puede alcanzar hasta 3 metros con sus alas extendidas.

Estado: Está considerado como una especie vulnerable y protegida a nivel internacional debido a la pérdida de su hábitat y la caza.

Simbolismo: Es el ave nacional de varios países de Sudamérica (incluido Chile) y representa el espíritu de la cordillera.

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