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A los 13 años ya estudia en la universidad: la increíble historia del joven que quiere cambiar el mundo

Van-Houston McMillion se convirtió en el estudiante más joven en ingresar al Calhoun Community College, en Estados Unidos. Aprendió a leer cuando tenía apenas dos años, publicó un libro a los nueve y ahora quiere dedicar su vida a la investigación científica.

Red Uno de Bolivia

29/07/2026 13:20

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A los 13 años ya estudia en la universidad: la increíble historia del joven que quiere cambiar el mundo
Estados Unidos

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Mientras la mayoría de los adolescentes de 13 años cursan la secundaria, Van-Houston McMillion ya dio un paso que muy pocos logran: ingresar a la universidad.

El joven estadounidense se convirtió en el estudiante más joven en matricularse en el Calhoun Community College, en Alabama, donde comenzará un programa de estudios orientado a la Química, con un objetivo que mantiene desde hace años: encontrar la cura contra el cáncer.

Desde la institución destacaron que su historia demuestra lo que puede lograrse cuando el talento encuentra oportunidades y un entorno que impulsa el aprendizaje.

"Su disciplina y perseverancia inspiran a todos", señalaron desde la universidad.

Un niño que sorprendía desde los dos años

La curiosidad de Van-Houston apareció muy temprano.

Según su familia, a los dos años ya reconocía letras, leía carteles y pronunciaba palabras con claridad. Poco después comenzó a interesarse por documentales científicos y a formular preguntas sobre el funcionamiento del mundo y los problemas de la sociedad.

Su madre, Emma-Sara McMillion, explicó que nunca intentaron convertirlo en un "niño prodigio".

"Siempre supimos que era curioso e inteligente, pero nos enfocamos en alimentar su pasión por aprender", recordó.

Por esa razón fue educado en casa, con un modelo centrado en comprender los conceptos y desarrollar el pensamiento crítico, más que en memorizar contenidos.

A los 9 años ya había escrito un libro

Mucho antes de ingresar a la universidad, Van-Houston ya había demostrado su pasión por la ciencia.

Con apenas 9 años publicó "The Laws of Thermodynamics: The Quick Guide", un libro en el que explica de manera sencilla las leyes de la termodinámica para acercar conceptos complejos a otros estudiantes.

Su excelente desempeño académico también quedó reflejado en los resultados del SAT, el examen de admisión universitaria en Estados Unidos, donde obtuvo calificaciones que convencieron a su familia de que estaba preparado para afrontar estudios superiores.

La universidad adaptó su formación

El ingreso de Van-Houston fue cuidadosamente planificado.

Sus padres analizaron no solo su capacidad intelectual, sino también su madurez emocional y las condiciones que necesitaba para desarrollarse plenamente.

En Calhoun Community College afirmaron que adaptaron el proceso para acompañarlo en esta nueva etapa y garantizar tanto su crecimiento académico como personal.

"Es un honor formar parte de su trayectoria y ofrecerle un espacio donde pueda desarrollar todo su potencial", expresaron las autoridades.

Su gran sueño: ayudar a millones de personas

Aunque ya acumula logros poco comunes para su edad, Van-Houston asegura que no quiere ser recordado únicamente como el estudiante universitario más joven.

Su meta es utilizar el conocimiento para resolver problemas reales y aportar avances científicos que beneficien a la humanidad.

Uno de sus mayores desafíos es participar, algún día, en el desarrollo de tratamientos capaces de combatir el cáncer.

"Creo que el sueño de todo científico es curar el cáncer y pienso que la investigación farmacéutica puede ser una gran manera de lograrlo", afirmó.

Con apenas 13 años, su historia ya inspira a miles de personas y demuestra que la curiosidad, la disciplina y la pasión por aprender pueden abrir caminos extraordinarios.

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