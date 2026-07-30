Un grupo de internos del penal de San Felipe, en la provincia argentina de Mendoza, protagonizó un hecho que generó un fuerte revuelo luego de aparecer en una transmisión en vivo junto a un streamer de Buenos Aires, pese a que la legislación provincial prohíbe la tenencia de teléfonos celulares dentro de las cárceles.

La situación ocurrió el domingo durante una transmisión del creador de contenido Valentín Melo, quien realizaba videollamadas aleatorias a través de la plataforma OmeTV mientras emitía el contenido en Kick.

Durante la conversación, el algoritmo conectó al streamer con cuatro hombres que inicialmente dijeron ser de Mendoza. Entre bromas, uno de ellos terminó revelando el lugar desde donde hablaban.

—"Estamos en el penal de San Felipe, en Mendoza", afirmó uno de los internos.

Sorprendido, Melo respondió: "¿Están en un penal? Parece que están en Noruega", antes de despedirse y finalizar la comunicación.

El fragmento fue compartido posteriormente en redes sociales y rápidamente se viralizó, desatando cuestionamientos sobre los controles dentro del establecimiento penitenciario.

Hallaron cinco celulares durante una requisa

Tras la difusión del video, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza inició una investigación administrativa, disciplinaria y judicial para esclarecer cómo los internos accedieron a los dispositivos.

Las autoridades lograron identificar a los detenidos, quienes se encontraban alojados en el módulo 8B del penal de San Felipe.

Como parte de las actuaciones, se realizó una requisa en el pabellón, donde fueron secuestrados cinco teléfonos celulares, además de iniciarse procesos disciplinarios contra los involucrados.

Celulares prohibidos desde hace más de una década

En Mendoza, la tenencia de teléfonos celulares por parte de personas privadas de libertad está prohibida desde 2012, normativa que posteriormente fue adoptada a nivel nacional en 2017.

En abril de 2025, la provincia comenzó a implementar el Sistema Único de Control Penitenciario, con el objetivo de reforzar los controles dentro de los establecimientos carcelarios.

Tras conocerse el caso, el diputado nacional Luis Petri, impulsor de la legislación que prohíbe los celulares en las cárceles mendocinas, reclamó el cumplimiento estricto de la norma.

"No hay margen alguno de interpretación. No puede haber excusa posible para que no se aplique en la cárcel de San Felipe. Es imprescindible que la ley se cumpla", expresó en su cuenta de X.

El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el ingreso ilegal de teléfonos a los centros penitenciarios, una problemática vinculada en muchos casos con estafas telefónicas, extorsiones y la generación de contenido en redes sociales desde el interior de las cárceles.

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