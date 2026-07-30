Alcaldía de Santa Cruz anuncia sistema blindado tras detectar rebajas irregulares de impuestos

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra anunció nuevas medidas de control para evitar futuras irregularidades en el sistema tributario municipal y garantizar la recuperación de recursos que, según la autoridad, dejaron de ingresar a las arcas de la ciudad.

El alcalde Manuel Saavedra aseguró que el nuevo sistema estará permanentemente supervisado y contará con controles para impedir modificaciones sin autorización.

“Antes era piedra libre, eso se acabó”

Saavedra explicó que las modificaciones dentro del sistema ahora dejarán registro y requerirán autorización de superiores responsables.

“No pueden hacerlo ya, ¿por qué? Porque el sistema está blindado. Todo deja rastro”, afirmó la autoridad.

Según el alcalde, durante una revisión fueron identificados aproximadamente 22.000 casos en un periodo de cinco años, relacionados con rebajas u omisiones tributarias.

“Antes era piedra libre, hacían dibujo libre con nuestros impuestos. Eso se acabó hoy”, manifestó.

Municipio busca recuperar Bs 570 millones

La autoridad municipal señaló que el objetivo no es perjudicar a los contribuyentes, sino recuperar recursos que corresponden a la ciudad y que son necesarios para obras y servicios.

“Los impuestos de los cruceños están seguros. No hay intención del municipio de perjudicar a nadie, pero es nuestra obligación recuperar esa plata que es de la ciudad”, indicó.

De acuerdo con Saavedra, el monto que se busca recuperar alcanza aproximadamente a Bs 570 millones.

Regularización sin multas ni intereses hasta el 31 de agosto

La Alcaldía habilitó un periodo de regularización que estará vigente hasta el 31 de agosto, dirigido a las personas que participaron en el sistema de rebajas consideradas irregulares.

Durante este tiempo, los contribuyentes podrán acercarse al municipio para corregir su situación.

La autoridad aseguró que:

No se aplicarán multas.

No se cobrarán intereses.

Se habilitarán planes de pago.

“También se van a hacer planes de pago”, explicó Saavedra.

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