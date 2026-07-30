Comunarios retienen y amarran a dos sospechosos por la muerte de un chofer en Cocapata

Comunarios de la zona de Pampa Grande, en el municipio de Cocapata, retuvieron a dos hombres señalados como presuntos responsables de la muerte de un conductor de minibús, quien fue encontrado sin vida en la ruta hacia esta región del departamento de Cochabamba.

Los pobladores, tras conocer el fallecimiento del chofer de aproximadamente 35 años, ubicaron a los dos sospechosos y los amarraron a un poste, acusándolos de estar involucrados en el crimen. La tensión aumentó en el lugar y los comunarios estuvieron a punto de lincharlos, pero la intervención policial evitó que ocurra una tragedia.

El comandante regional de la Policía del Valle Bajo, Wilson Flores, informó que efectivos policiales se desplazaron hasta la zona luego de recibir una denuncia sobre una persona fallecida en la carretera a Cocapata.

“Recibida la denuncia, se trasladó personal policial y al llegar al sector se evidenció que estos dos sujetos estaban amarrados a un poste. Se tuvo que enviar más personal para rescatar a las personas acusadas”, señaló.

Acusados niegan participación en el crimen

Los sospechosos rechazaron las acusaciones en su contra y aseguraron que no participaron en el asesinato. Además, señalaron que otra persona estaría vinculada con la muerte del chofer.

La víctima sería un conductor de la línea Virgen del Rosario y fue encontrada sin signos vitales. El caso es investigado por la Policía y el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del hecho.

Investigan posible móvil del asesinato

De manera preliminar, se conoció una versión que vincula el hecho con un supuesto traslado de sustancias controladas; sin embargo, esta información aún no fue confirmada oficialmente por las autoridades. Los pobladores también retuvieron un vehículo en que se trasladaban los sospechosos.

Durante la retención, algunos comunarios señalaron que los sospechosos habrían mencionado que el conductor los denunció ante la Policía, situación que será verificada durante el proceso investigativo.

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