Experto advierte que San Matías es una de las zonas más violentas del país

El abogado y experto en seguridad Omar Durán advirtió que municipios fronterizos como San Matías, en Santa Cruz, enfrentan una situación crítica por la presencia del crimen organizado, el sicariato, el narcotráfico y hechos violentos cada vez más recurrentes.

La entrevista se realizó a raíz de un nuevo hecho violento registrado en esa población, donde sujetos armados llegaron hasta un inmueble en busca del propietario y su hijo. Según el reporte, al no encontrarlos, abrieron fuego contra las personas que estaban en el lugar, dejando tres fallecidos y una cuarta persona herida.

“Uno de los lugares más violentos”

Durán sostuvo que San Matías se ha convertido en una de las zonas más violentas del país y comparó sus índices de criminalidad con los de países afectados por altos niveles de homicidios.

“San Matías es uno de los lugares más violentos de Bolivia”, afirmó el experto, al señalar que en una población de aproximadamente 20.000 habitantes los hechos de sangre son frecuentes.

Según Durán, en los últimos 10 años se habrían registrado cerca de 200 muertes violentas en la zona, lo que, en su criterio, revela la magnitud del problema y la falta de control efectivo del Estado.

Crimen organizado y frontera

El experto indicó que la ubicación fronteriza de San Matías facilita la actuación de grupos vinculados al narcotráfico y al sicariato, debido a que los autores de estos hechos pueden ingresar, cometer delitos y luego salir del país.

Durán mencionó que bandas criminales de Brasil, como el PCC y otros grupos, tendrían influencia en la zona fronteriza, aunque remarcó que corresponde a las autoridades investigar y establecer responsabilidades.

También señaló que en varios casos los sicarios abandonan el país por meses, mientras las investigaciones quedan paralizadas o sin resultados.

Pide un plan y no solo más efectivos

Para Durán, el problema no se resuelve únicamente con aumentar la cantidad de policías o militares en la zona. Afirmó que se requiere un plan de seguridad estructurado, con identificación de puntos críticos, captura de cabecillas y coordinación real entre instituciones.

“El Estado tiene que tener una participación de seguridad y defensa, un planeamiento efectivo y un trabajo eficaz entre Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio Público y juzgados”, sostuvo.

El abogado señaló que, cuando la Policía es rebasada por estos hechos, las Fuerzas Armadas pueden actuar en apoyo, especialmente en un contexto de estado de excepción.

Cuestiona falta de resultados

Durán lamentó que muchos de los últimos hechos violentos conocidos en San Matías no hayan terminado con responsables identificados o capturados.

A su juicio, la falta de sanción alimenta la sensación de impunidad y permite que el crimen organizado actúe con mayor violencia.

“Se ríen de las autoridades, de la Policía, de los juzgados y del Ministerio Público”, expresó.

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