Marco Antonio Aramayo, hijo del fallecido exdirector del Fondo Indígena Marco Aramayo, cuestionó que la exministra Nemesia Achacollo se encuentre en Brasil con un permiso temporal vinculado a una solicitud de asilo político, pese a que en Bolivia enfrenta procesos por el caso Fondo Indígena.

Aramayo afirmó que la familia esperaba que la Policía Boliviana ejecutara la aprehensión de la exautoridad, pero denunció que no se actuó oportunamente.

“Esperábamos una detención por parte de la Policía Boliviana, esperábamos que la justicia haga la aprehensión de esta persona”, señaló.

Orden de aprehensión desde febrero

El abogado Joel Lara, defensa de la familia Aramayo, indicó que Achacollo contaba con una orden de aprehensión desde el 19 de febrero de este año, pero que no fue ejecutada durante varios meses.

Según Lara, ahora la situación es más compleja debido a que la exministra se encuentra fuera del país y con un permiso temporal en Brasil.

“Es casi imposible poder hacerla retornar al país, ya que ella se encuentra con un permiso temporal de solicitud para un asilo político”, sostuvo.

Piden intervención de Cancillería

El abogado explicó que, para evitar que el refugio temporal se convierta en un asilo definitivo, debe existir un trabajo conjunto entre el Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Cancillería boliviana.

Lara señaló que las autoridades bolivianas deben remitir al Estado brasileño toda la información del caso, a fin de demostrar que Achacollo no enfrenta una persecución política, sino procesos penales por presuntos hechos de corrupción.

Familia presentará documentación

Marco Antonio Aramayo anunció que la familia, junto a sus abogados, presentará documentación ante la Cancillería y también buscará una reunión con el Consulado de Brasil en Santa Cruz.

“Si Nemesia Achacollo logra el asilo político es porque la justicia boliviana no ha presentado las pruebas suficientes”, afirmó Aramayo.

El hijo del exdirector del Fondo Indígena recordó que su padre fue quien denunció irregularidades en ese caso y permaneció detenido preventivamente durante años hasta su fallecimiento.

Caso Fondo Indígena

Achacollo es una de las exautoridades investigadas por el caso Fondo Indígena, referido a presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a proyectos productivos para comunidades campesinas e indígenas.

La exministra estuvo anteriormente recluida y luego obtuvo detención domiciliaria. Sin embargo, familiares y denunciantes del caso aseguran que esa medida no habría sido cumplida de forma estricta.

Alerta roja y refugio temporal

La activación de una alerta roja de Interpol contra Achacollo fue conocida recientemente, pero los denunciantes sostienen que la protección temporal en Brasil puede dificultar cualquier captura o extradición inmediata.

Por ello, la familia Aramayo pidió que el Estado boliviano actúe antes de que la solicitud de asilo sea resuelta de forma definitiva por las autoridades brasileñas.

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