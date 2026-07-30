Más de 100 exfuncionarios fueron denunciados por manipulación de impuestos, informó Schlink

Una auditoría técnica realizada por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra detectó la presunta manipulación de alrededor de 22.000 trámites tributarios, lo que habría ocasionado un daño económico de Bs 570 millones a las arcas municipales. Así lo informó el secretario municipal de Administración y Finanzas, Carlos Schlink, quien aseguró que las modificaciones fueron realizadas en el sistema del RUAT para reducir de manera irregular el pago de impuestos.

"Se ha podido evidenciar la manipulación de 22.000 trámites aproximadamente, que en daño económico significa 570 millones para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este monto debió ingresar a la Alcaldía y no entró", afirmó Schlink.

La autoridad explicó que la reducción irregular de impuestos afectó directamente la capacidad del municipio para financiar servicios básicos como salud, mantenimiento de calles y limpieza de áreas verdes.

Schlink informó que el Concejo Municipal aprobó una norma que restituye los valores originales de los impuestos y establece un período de regularización hasta el 31 de agosto, durante el cual los contribuyentes podrán cancelar sus deudas sin el pago de multas ni intereses, además de acceder a planes de pago en caso de ser necesario.

Uno de los casos expuestos corresponde al exalcalde Johnny Fernández. Según Schlink, un inmueble registrado a su nombre habría sido trasladado de manera irregular entre distintas zonas económicas de la ciudad para reducir el monto del impuesto.

"Con esta normativa el impuesto ya fue restituido y el exalcalde tendrá que pagar la diferencia correspondiente", señaló.

El secretario indicó que las investigaciones también identificaron a más de un centenar de exfuncionarios que contaban con accesos al sistema para modificar la información tributaria.

"Las denuncias ya fueron presentadas contra más de 100 exfuncionarios que tenían usuarios para modificar estos impuestos. Será el Ministerio Público el que determine las responsabilidades", manifestó.

Asimismo, anunció que el trabajo de revisión continuará con los registros de vehículos y patentes municipales. Se prevé que el análisis concluya el 5 de agosto y que los impuestos corregidos queden restituidos hasta el 9 de agosto.

Schlink recordó que los propietarios pueden verificar si sus inmuebles presentan deudas ingresando a la plataforma del Gobierno Municipal o al sistema RUAT con su código catastral. Advirtió que, una vez vencido el plazo del 31 de agosto, la Alcaldía iniciará procesos coactivos y aplicará multas e intereses establecidos por la normativa tributaria.

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