Estos son los principales motivos por los que Romer Saucedo anuncia su renuncia al TSJ

La falta de asignación presupuestaria para la justicia dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) fue uno de los factores determinante para el anuncio de renuncia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, junto a la decana de la institución.

"Nos faltó avanzar en el desarrollo tecnológico con el tema presupuestario; un presupuesto miserable, están por aprobar el PGE donde no lo toman en cuenta al Órgano Judicial", afirmó la autoridad judicial al momento de fundamentar la decisión asumida.

Cuestionamientos a la falta de respaldo institucional

El titular del máximo tribunal argumentó que el incumplimiento de los compromisos asumidos por otras esferas estatales imposibilitó concretar las reformas proyectadas para el sistema judicial.

"Cuando le prometen y no le cumplen, cuando se siente solo en conseguir objetivos, a veces es mejor retirarse y tomar un descanso, reinventarse, ante esa falta de respaldo de otras instituciones", remarcó Saucedo durante su intervención.

El cronograma para concretar el alejamiento de los cargos directivos ya fue trazado para ser ejecutado formalmente durante el segundo semestre del año. "Estimamos que después de los actos del 6 de agosto aprobaremos el calendario de las vacaciones judiciales y hasta noviembre estaríamos dejando el cargo", detalló Saucedo.

Continuidad de funciones y labores en Sala Plena

Pese al paso al costado en la conducción de la entidad, las máximas autoridades mantendrán sus responsabilidades jurisdiccionales asignadas por sus regiones.

"Yo seguiré siendo magistrado por el departamento de Santa Cruz y me tocará ser parte de una de las salas integradas", precisó la autoridad judicial respecto a su desempeño posterior.

La conducción saliente cuestionó severamente la paralización de proyectos normativos que buscan alivianar la situación financiera de la administración de justicia. "Dijimos que hasta el 6 de agosto se tenía que aprobar la Ley de prescripción de depósitos judiciales para alivianar la situación del Órgano Judicial, pero va a llegar la fecha y no la van a promulgar", concluyó Saucedo.

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