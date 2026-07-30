Último: Gobierno amplía hasta fin de año la subvención al GLP

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo N.º 5667, que establece la continuidad de la subvención al Gas Licuado de Petróleo (GLP) producido en plantas y refinerías hasta el 31 de diciembre de 2026.

La norma fue emitida este 30 de julio de 2026 y tiene como finalidad mantener el precio final al consumidor del GLP, en el marco de la política de estabilización de precios de los derivados del petróleo y en resguardo de la estabilidad social y económica del país.

Subvención para garrafas de 10 kilos

El decreto señala que la subvención alcanza al GLP producido en Plantas (GLPP) y al GLP producido en Refinerías (GLPR), destinados a la comercialización de garrafas de 10 kilogramos.

Para el GLPP, se establece una subvención a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Bs 0,84 por kilogramo, mediante Notas de Crédito Fiscal (NOCRES).

En el caso del GLPR, el diferencial de precios será subvencionado parcialmente a YPFB por un monto de Bs 0,70 por kilogramo, también mediante NOCRES.

Economía emitirá notas fiscales

La norma autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a emitir NOCRES endosables a favor de YPFB por concepto de subvención para el GLPP y GLPR, hasta la fecha establecida.

Los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Hidrocarburos y Energías quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del decreto.

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