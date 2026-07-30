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Último: Gobierno amplía hasta fin de año la subvención al GLP

El Decreto Supremo N.º 5667 establece que la subvención al Gas Licuado de Petróleo producido en plantas y refinerías estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Juan Marcelo Gonzáles

30/07/2026 17:14

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Foto: Garrafas de GLP (ANH)
Bolivia

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El Gobierno aprobó el Decreto Supremo N.º 5667, que establece la continuidad de la subvención al Gas Licuado de Petróleo (GLP) producido en plantas y refinerías hasta el 31 de diciembre de 2026.

La norma fue emitida este 30 de julio de 2026 y tiene como finalidad mantener el precio final al consumidor del GLP, en el marco de la política de estabilización de precios de los derivados del petróleo y en resguardo de la estabilidad social y económica del país.

Subvención para garrafas de 10 kilos

El decreto señala que la subvención alcanza al GLP producido en Plantas (GLPP) y al GLP producido en Refinerías (GLPR), destinados a la comercialización de garrafas de 10 kilogramos.

Para el GLPP, se establece una subvención a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Bs 0,84 por kilogramo, mediante Notas de Crédito Fiscal (NOCRES).

En el caso del GLPR, el diferencial de precios será subvencionado parcialmente a YPFB por un monto de Bs 0,70 por kilogramo, también mediante NOCRES.

Economía emitirá notas fiscales

La norma autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a emitir NOCRES endosables a favor de YPFB por concepto de subvención para el GLPP y GLPR, hasta la fecha establecida.

Los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Hidrocarburos y Energías quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del decreto.

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