Tuto Quiroga califica de "paso correcto pero tardío" el acuerdo con el FMI y exige transparentar el documento

Tras el histórico anuncio de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno boliviano alcanzaron un acuerdo técnico en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) por 1.900 millones de dólares, las reacciones políticas no se han hecho esperar. El expresidente Jorge "Tuto" Quiroga se pronunció de manera contundente a través de sus redes sociales, calificando la medida como un avance en la dirección correcta, aunque criticó la demora de las autoridades.

"No me opongo a lo que propongo. Hace años que venimos planteando que para salvar a la economía, en estado de coma después de 20 años de destrucción Evo-Arcista, se requiere una transfusión 'sanguínea' masiva de dólares", afirmó Quiroga. El exmandatario señaló que, si bien el anuncio gubernamental es acertado, resulta "más pequeño y mucho más tardío que el que planteamos".

Exigencia de transparencia y reforma institucional

El núcleo del pronunciamiento de Quiroga radica en una serie de exigencias específicas presentadas a la actual administración del Estado para la viabilidad de este programa de reformas económicas de 36 meses. En primer lugar, demandó la publicación inmediata e íntegra del contenido del acuerdo técnico, haciendo especial énfasis en las denominadas "acciones previas" comprometidas ante el Directorio del FMI.

"El Congreso debe recibir TODA la información, sin excepciones, para el correspondiente tratamiento legislativo. Si después de 9 meses el gobierno tiene un programa, Bolivia necesita conocerlo y no solo el FMI", sentenció.

Asimismo, propuso una profunda reestructuración institucional que requeriría consensos parlamentarios elevados:

Blindaje al BCB: Prohibir por ley, mediante dos tercios (2/3) de los votos en la Asamblea Legislativa, el financiamiento inorgánico del Banco Central de Bolivia (BCB) al Estado, práctica a la que culpó de devorar el poder adquisitivo ciudadano con una inflación galopante.

Institucionalización por 2/3: Designar por votación de dos tercios a los directorios y presidentes del BCB, la Gestora Pública, las agencias reguladoras financieras, la Contraloría General del Estado y las entidades recaudadoras (Aduana y Servicio de Impuestos Nacionales), priorizando la meritocracia.

Reducción del aparato estatal: Recortar los directorios en empresas públicas estratégicas y proceder con la concesión bajo Alianzas Público-Privadas (APP) o el cierre definitivo de empresas estatales deficitarias como Quipus, Cartones de Bolivia (Cartonbol), Papeles de Bolivia (Papelbol) y la Empresa Pública Productiva Apícola (Promiel).

El factor dólar, el diésel y la COB

El expresidente también apuntó al manejo del mercado cambiario y de hidrocarburos. Exigió al Gobierno la devolución total de los depósitos en dólares a los ahorristas —quienes, según su criterio, se vieron obligados a elegir "entre la desdolarización o el corralito expropiador"—, la apertura irrestricta de cuentas en la divisa estadounidense y la garantía de que las remesas familiares provenientes del exterior se paguen en dólares si el beneficiario así lo requiere.

En materia de abastecimiento, demandó garantizar el suministro inmediato de diésel y utilizar el acuerdo para asegurar la predictibilidad del tipo de cambio frente a la moneda norteamericana. Por otra parte, instó al Ejecutivo a desconocer el reciente pacto firmado con la Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Juan Carlos Huarachi (referido críticamente como Argollo), argumentando que las bases económicas firmadas con el FMI son "todo lo contrario" a lo pactado tras más de 50 días de paros.

"Este acuerdo era mejor tenerlo ANTES de flotar el tipo de cambio", subrayó Quiroga.

Emplazamiento político al binomio oficialista

Finalmente, el líder político dirigió sus críticas hacia el binomio presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), exigiéndoles un "acto de hidalguía" para preservar su credibilidad.

Quiroga los instó a admitir públicamente que hicieron promesas electorales imposibles de cumplir —citando propuestas como el incremento de la Renta Dignidad a 2.000 bolivianos, el salario universal para mujeres y el cierre de la Aduana— y a reconocer que no dijeron la verdad a la ciudadanía cuando aseguraron en campaña que no tocarían la subvención a los combustibles ni recurrirían a créditos del FMI. "Solo la verdad nos hará un país libre y próspero. Aclaren todo, muestren todo", concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play