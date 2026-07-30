La violencia ligada al crimen organizado no da tregua en las zonas fronterizas del departamento. Menos de 24 horas después del sangriento ataque en la estancia Campo Nuevo, una nueva balacera sacudió a la comunidad rural de Ascensión de la Frontera, ubicada estratégicamente entre el municipio de San Matías y la frontera con Brasil. El nuevo hecho de sangre cobró la vida de dos personas, elevando a seis el número total de fallecidos en la región en menos de un día.

De acuerdo con reportes preliminares y denuncias de los pobladores del lugar, el tiroteo se registró en plena vía pública. Testigos presenciales compartieron crudos videos en redes sociales donde se escucha una intensa ráfaga de disparos cerca de una camioneta de color oscuro. El vehículo quedó abandonado en medio de una calle de tierra con las puertas abiertas, evidenciando rastros de extrema violencia, abundante sangre y restos humanos en el suelo.

Las circunstancias exactas del suceso aún están bajo investigación y las autoridades manejan la situación con hermetismo. Vecinos de la zona señalaron de manera extraoficial que los atacantes se desplazaban a bordo de motocicletas, una modalidad recurrente en los crímenes por encargo en esta franja fronteriza.

Asimismo, fuentes locales barajan dos hipótesis principales sobre el origen del fuego cruzado: un presunto enfrentamiento armado entre efectivos policiales y organizaciones vinculadas al narcotráfico o un ajuste de cuentas o cruce de balas exclusivo entre bandas delincuenciales rivales que pugnan por el control del territorio.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de la Policía Boliviana y del Ministerio Público no han emitido un informe oficial que precise la identidad de las dos nuevas víctimas ni confirmen si existen miembros de las fuerzas del orden heridos o involucrados en el incidente.

Reportan balacera y fallecidos en Ascensión de la Frontera

Mira la programación en Red Uno Play