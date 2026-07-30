La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba reportó al menos 60 casos relacionados con denuncias de acoso sexual dentro de la comunidad universitaria.

La responsable de la Oficina de Protección a la Mujer Universitaria, Romina Gómez, informó que los casos involucran a docentes, administrativos y estudiantes, algunos de los cuales enfrentan procesos legales y medidas preventivas.

“Tenemos personas que tienen procesos de violencia, docentes inclusive estamos esperando la ejecutoria de esos procesos, administrativos que ya han sido separados de sus funciones al tener sentencias condenatorias, y estudiantes también”, señaló.

Algunos estudiantes pasan clases con custodios

Gómez indicó que, debido a determinados procesos, existen estudiantes que asisten a clases bajo medidas de control judicial.

“Inclusive tenemos estudiantes con detención domiciliaria con custodio que vienen a pasar clases”, afirmó.

Explicó que, ante cada denuncia, la universidad activa un protocolo de atención que contempla medidas de protección y separación de las partes involucradas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por cada facultad.

Denuncias involucran relaciones de poder

La responsable de la Oficina de Protección a la Mujer Universitaria señaló que dentro de la universidad pública existen situaciones particulares de violencia, principalmente relacionadas con el uso indebido de posiciones de autoridad.

“San Simón tiene unas formas de violencia propias de la universidad pública, donde los docentes o alguna autoridad, utilizando su condición de poder, invita o intenta algún comportamiento de orden sexual y las más de las veces son hacia estudiantes”, explicó.

Indicó que existen facultades donde ya se identificaron casos y que algunos procesos concluyeron con sanciones consideradas "ejemplarizadoras" para la comunidad universitaria.

Gómez señaló que las denuncias pueden ser presentadas desde distintos ámbitos de la universidad, incluyendo el área administrativa, el plantel docente y el sector estudiantil.

La UMSS, que cuenta con una población superior a los 90 mil estudiantes, aplica protocolos internos para atender estos casos y brindar protección a las personas denunciantes mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

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