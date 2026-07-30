La situación ambiental en el departamento de Santa Cruz vuelve a encender las alarmas. La organización voluntaria "Alas Chiquitanas" reportó la existencia de al menos tres incendios forestales de gran magnitud activos en la región de la Chiquitania, los cuales ya han arrasado con más de 30.000 hectáreas de bosque y pastizales, amenazando gravemente a comunidades locales y áreas protegidas.

El mapa del fuego: Zonas afectadas

De acuerdo con el monitoreo satelital internacional y los reportes en terreno detallados por Daniela Justiniano, representante de "Alas Chiquitanas", el fuego avanza sin tregua en tres frentes críticos:

Roboré (Valle de Tucabaca): Las llamas ponen en riesgo directo a esta emblemática reserva. Hasta el momento, el sistema registra 8.900 hectáreas afectadas.

ANMI San Matías: Dentro de este Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado, el fuego ya ha consumido 7.000 hectáreas , golpeando la biodiversidad de un espacio protegido a nivel nacional.

Frontera con Brasil: Hacia el norte del departamento, cerca del límite fronterizo, se reporta el escenario más devastador con 15.000 hectáreas quemadas.

Exigen acciones inmediatas y sanciones

La velocidad con la que se propagan las llamas ha generado profunda preocupación por el impacto inminente en las comunidades rurales y la fauna silvestre. Ante este panorama, desde "Alas Chiquitanas" hicieron un llamado urgente a las autoridades para una intervención coordinada e inmediata antes de que la situación se vuelva irreversible.

"Pedimos al Tribunal Agroambiental que tome las acciones necesarias para ver por qué está sucediendo esto... Es inaudito que haya gente que esté quemando con todas estas inclemencias meteorológicas que tenemos", manifestó Justiniano.

La activista advirtió que las condiciones climáticas actuales son altamente desfavorables y propensas a que el fuego se salga de control por completo, por lo que urgió a investigar y frenar las quemas provocadas en la región.

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