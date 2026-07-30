Cívicos cruceños exigen captura inmediata de Evo Morales tras emitirse orden de aprehensión

El Comité Pro Santa Cruz se pronunció de manera contundente respecto a la coyuntura jurídica y política que envuelve al país, exigiendo a la Policía Boliviana el cumplimiento inmediato de la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público en contra del expresidente y dirigente cocalero, Juan Evo Morales Ayma.

En conferencia de prensa, el vicepresidente de la institución cívica, Agustín Zambrana, enfatizó que la justicia debe actuar sin dilaciones. "Este es el día uno de esta orden de aprehensión. Y nosotros, del Comité Pro Santa Cruz, siendo serios con el proceso que hemos iniciado a través de los mecanismos de Estado, exigimos que esta orden se cumpla", sentenció el líder cívico, detallando que el documento judicial ordena taxativamente a la fuerza policial conducir a Morales ante la unidad especializada de lucha contra la corrupción.

El costo de los bloqueos y los delitos admitidos

La demanda cívica surge como respuesta directa a los severos perjuicios ocasionados por las movilizaciones promovidas por sectores afines al exmandatario. Zambrana recordó el saldo crítico de las protestas que paralizaron al país: 53 días de bloqueo de carreteras, el desabastecimiento generalizado de alimentos, la falta de atención médica para la ciudadanía y un trágico saldo de 22 personas fallecidas.

A raíz de estos hechos, el Comité Pro Santa Cruz interpuso una demanda formal que inicialmente contemplaba nueve tipos penales, de los cuales la Fiscalía General del Estado ha admitido cinco. Según explicó el vicepresidente cívico, el Ministerio Público determinó que existen indicios suficientes de autoría en contra de Morales por los siguientes delitos:

Terrorismo

Alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado

Asociación delictuosa

Instigación pública a delinquir

Atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos

"Se debe cumplir esta orden... el Ministerio Público ve con suficiencia que sí es un autor para los delitos tipificados", puntualizó Zambrana.

Vigilia al actuar policial

El ente cívico cruceño adelantó que realizará un seguimiento minucioso y diario al accionar de los efectivos del orden encargados de ejecutar el mandamiento, advirtiendo que la impunidad en este caso vulneraría el estado de derecho y el clamor de las familias afectadas por el prolongado cerco al país.

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