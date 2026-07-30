Red Uno recibe distinción de la Asamblea de Santa Cruz por su compromiso y defensa del medio ambiente

En un acto marcado por la historia, la fe y la identidad chiquitana, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz trasladó su sesión oficial a San Ignacio de Velasco en conmemoración de sus 278 años de fundación. En este marco solemne, que convirtió provisionalmente al municipio ignaciano en el corazón legislativo del departamento, se entregó un justo reconocimiento a la casa televisiva Red Uno de Bolivia por su permanente labor periodística en favor de las regiones.

La distinción fue entregada de forma conjunta por el gobernador del departamento, Juan Pablo Velasco, y la presidenta de la ALD, María René Álvarez, al destacado periodista Javier Angulo, quien recibió el galardón en representación del medio de comunicación.

Aliados en las grandes problemáticas regionales

Al finalizar el acto, la presidenta de la Asamblea, María René Álvarez —oriunda de esta tierra—, expresó su profunda gratitud hacia el canal por su incansable despliegue informativo, el cual se ha mantenido firme incluso en situaciones de alto riesgo para los equipos de prensa.

"Estamos muy felices con eso, comprometidos con las 15 provincias del departamento y los 56 municipios. La Red Uno se merecía este reconocimiento. Nos ha acompañado en grandes problemáticas y luchas que hemos tenido desde San Ignacio, como es la defensa de nuestro territorio, del medio ambiente y de la reserva del Bajo Paraguá", destacó la autoridad legislativa.

Álvarez hizo especial énfasis en el esfuerzo y la valentía del equipo periodístico al dar cobertura de primera mano a problemas críticos como los recurrentes incendios forestales y los peligrosos episodios de avasallamientos de tierras en la región. "Sabemos que conlleva bastante esfuerzo, han estado en situaciones de peligro... por eso esta provincia y este municipio están agradecidos con la Red Uno", añadió.

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