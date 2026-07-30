Jhonny Fernández no llegó a declarar a la DELCC por caso viaducto

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, no acudió a su declaración programada para este jueves en la DELCC, presuntamente tras sufrir una descompensación vinculada a un cuadro de hipertensión.

En este sentido, José Luis Coplot, director jurídico municipal de Santa Cruz indicó que “Presentó un certificado médico, sorpresivamente está internado en la clínica Italia en este momento. Ha presentado su baja y su incomparecencia. Se ha vuelto así a señalar la fecha para el día lunes a las 16:30”.

Pese a que su jurista Samuel Durán confirmó que su cliente se presentaría, un grupo de vecinos con pancartas esperó en vano a Fernández para exigir justicia por las supuestos irregularidades. La movilización ciudadana expresó su respaldo al actual alcalde Manuel Saavedra mientras la exautoridad permanecía ausente bajo presunto argumento médico.

La causa judicial rastrea el destino de 66 millones de bolivianos asignados a la construcción de un viaducto en la zona del Plan 3000. Los denunciantes afirman que la obra del Cuarto Anillo sufrió un manejo inadecuado de fondos que exige establecer responsabilidades formales.

Antecedentes de dilación en el proceso

La cita fallida de esta jornada se suma al antecedente de la semana pasada, cuando el exalcalde acudió a la fiscalía sin la compañía de su abogado defensor. Ante tales demoras, la parte acusadora solicitó la asignación de un defensor de oficio para frenar los constantes retrasos procesales.

En sus descargos previos, Fernández rechazó la acusación de malversación al sostener que el alcalde no maneja giros ni transferencias directas de dinero institucional.

"La plata no se ha llevado a ningún lado, el Banco Unión puede certificar que la alcaldía la metió y fue gastando de ahí", puntualizó la exautoridad sobre el resguardo financiero.

El exburgomaestre atribuyó la paralización del proyecto al incremento de costos en materiales de construcción que llevó a la empresa contratista a devolver el anticipo. Finalmente, la exautoridad calificó la denuncia de persecución política e instó a revisar detalladamente los respaldos documentales del viaducto.

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