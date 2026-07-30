VIDEO: Con un vehículo abandonado a la mitad del camino: Así registraron la nueva balacera en la frontera con Brasil

La violencia ligada al crimen organizado no da tregua en las zonas fronterizas del departamento. Menos de 24 horas después del sangriento ataque en la estancia Campo Nuevo, una nueva balacera sacudió a la comunidad rural de Ascensión de la Frontera, ubicada entre el municipio de San Matías y la frontera con Brasil. El nuevo hecho de sangre cobró la vida de dos personas, elevando a seis el número total de fallecidos en la región en menos de un día.

Habitantes de la zona, conmocionados por la intensidad del ataque, compartieron con este medio las grabaciones del momento exacto del tiroteo en plena vía pública. En los videos que presentamos a continuación, se puede ver la camioneta oscura que quedó abandonada en medio de una calle de tierra. Las imágenes muestran el vehículo con las puertas abiertas y el piso cubierto de abundante sangre y restos humanos, reflejando la crueldad del suceso.

IMÁGENES SENSIBLES: Momento de la balacera en Ascensión de la Frontera

Las circunstancias del tiroteo se manejan bajo estricto hermetismo. Según datos preliminares recolectados en el lugar, los autores del crimen serían sicarios que se desplazaban a bordo de motocicletas.

Hasta el momento, ni la Policía Boliviana ni el Ministerio Público han emitido un informe oficial que precise la identidad de los fallecidos. La población civil de San Matías se encuentra en estado de alerta máxima y exige de forma urgente un refuerzo militar y policial para frenar la ola de ejecuciones en la región.

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