Un campeonato de fútbol terminó en tragedia en el departamento de Oruro, luego de que un ataque armado dejara una persona fallecida y otras dos heridas tras una presunta disputa ocurrida durante un partido.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que el hecho se registró en una población cercana a la ciudad de Oruro, donde se disputaba una final deportiva entre dos equipos.

Según la autoridad, después del encuentro uno de los equipos se trasladó hasta la plaza principal de la comunidad para celebrar consumiendo bebidas alcohólicas, momento en el que aparecieron los agresores y comenzaron a disparar.

“Han aparecido tres personas quienes han empezado a disparar en contra de tres de ellos”, informó Morales.

La víctima fatal, un hombre de 31 años, recibió cuatro impactos de bala y falleció cuando era trasladado a un centro médico. Además, un joven de 24 años sufrió una herida en el abdomen y una mujer de 30 años recibió tres impactos de arma de fuego.

El fiscal señaló que ambos heridos permanecen internados con diagnóstico reservado, aunque estables.

Motivos del ataque

La investigación preliminar apunta a que el ataque estaría relacionado con una discusión ocurrida durante el partido de fútbol, aunque las autoridades aún indagan si existían conflictos previos entre los involucrados.

Morales confirmó que los presuntos autores ya fueron identificados y se trataría de tres hermanos que actualmente se encuentran prófugos.

“Se sabe tanto de sus domicilios como también de algunos contactos que tendrían”, afirmó.

La Fiscalía y la Policía activaron operativos de búsqueda y allanamientos para capturar a los sospechosos.

Investigación en curso

De acuerdo con las primeras pericias, en el ataque se utilizaron armas calibre 22 y 9 milímetros.

La autoridad recordó que la normativa boliviana prohíbe la portación de armas de fuego a civiles sin autorización especial y señaló que las armas utilizadas presuntamente no estarían registradas.

Los sospechosos serán investigados por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato, ilícitos que podrían derivar en penas de hasta 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

El Ministerio Público también activó mecanismos de protección para testigos y víctimas mientras avanzan las investigaciones del caso.

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