Ola de violencia sin tregua: Reportan múltiples asesinatos y balaceras en menos de 24 horas en Santa Cruz y Cochabamba

Una cruenta ola de violencia sacude a los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba en menos de 24 horas. Entre la tarde del miércoles y este jueves, diversos ataques armados y hallazgos macabros dejaron un saldo trágico de víctimas en hechos que, según las investigaciones preliminares, no guardan relación entre sí, pero exponen la alarmante actividad de grupos delictivos organizados.

Hasta el momento, las fuerzas del orden mantienen los casos bajo estricta investigación y solo se logró la aprehensión de dos personas vinculadas a uno de los sucesos.

San Matías bajo fuego: Seis muertos en menos de un día

La situación más crítica se vive en el municipio fronterizo de San Matías, colindante con Brasil, donde se registraron dos ataques armados en un lapso menor a 24 horas, cobrando la vida de seis personas en total.

El triple crimen en Campo Nuevo: El primer hecho ocurrió el miércoles en la propiedad ganadera Campo Nuevo, a 10 kilómetros de la zona urbana de San Matías. Cuatro ciudadanos extranjeros irrumpieron en la hacienda buscando al propietario y a su hijo; al no encontrarlos, acribillaron a tres trabajadores del lugar. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que se ha desplazado personal de inteligencia a la frontera, aunque aún no hay detenidos.

Tiroteo en Ascensión de la Frontera: Menos de 24 horas después, la violencia se trasladó a la localidad rural de Ascensión de la Frontera. Una nueva y feroz balacera en plena vía pública dejó dos personas muertas. Testigos del lugar compartieron crudos videos en redes sociales donde se escuchan las ráfagas de disparos cerca de una camioneta oscura que quedó abandonada con rastros de sangre y restos humanos. Se presume que los atacantes se desplazaban en motocicletas.

Macabro hallazgo en Yapacaní

La ola de sangre en el departamento cruceño no se limitó a la frontera. Este jueves por la mañana, los pobladores del municipio de Yapacaní alertaron a la Policía sobre un hallazgo horroroso.

El subcomandante departamental de la Policía, Juan Carlos Revollo, confirmó el hallazgo de los cuerpos decapitados de dos varones. Los restos fueron trasladados a la morgue mientras los peritos buscan identificar a las víctimas y determinar el móvil de la doble ejecución.

Cochabamba: Ajuste de cuentas

Por otra parte, el departamento de Cochabamba también registró un hecho de sangre. En una quebrada de la comunidad de Falsuri, en la ruta que conecta hacia el municipio de Cocapata, fue encontrado el cadáver del conductor de una línea de transporte interprovincial.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, el asesinato estaría estrechamente vinculado al transporte de sustancias controladas. En una rápida reacción, comunarios de la zona lograron capturar a dos sospechosos, quienes posteriormente fueron entregados a la Policía y se consolidaron como los únicos aprehendidos de esta trágica jornada a nivel nacional.

La población civil de las regiones afectadas ha manifestado su profunda preocupación y exige al Gobierno central el refuerzo inmediato de los patrullajes militares y policiales ante la evidente escalada del sicariato y el narcotráfico.

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