Presidente Paz promulga el PGE Reformulado 2026 y destaca consenso parlamentario

El presidente Rodrigo Paz promulgó el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, luego de que la norma fuera aprobada por mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

Tras la promulgación, el mandatario felicitó a las brigadas parlamentarias de cada región del país y sostuvo que la decisión representa un paso importante para atender las demandas de departamentos y municipios.

Paz destaca unidad para “sacar la patria adelante”

El jefe de Estado señaló que la aprobación del presupuesto no solo implica cumplir con las regiones, sino también responder a un momento en el que la unidad política e institucional es fundamental.

“La decisión de aprobar el Presupuesto General del Estado significa no solo cumplir con cada departamento, con cada municipio, sino en un momento donde la decisión conjunta de unidad para sacar la patria adelante es fundamental”, afirmó Paz.

Recuperar el Parlamento como espacio de consenso

El presidente remarcó que, después de 20 años, el presupuesto fue debatido y aprobado por mayorías en ambas cámaras legislativas, lo que, según dijo, permite recuperar al Parlamento como un espacio de consenso y representación regional.

“Este presupuesto fue aprobado por las mayorías, tanto en diputados como en senadores, recuperando al Parlamento como un centro de consensos y de representación de regiones, no de intereses políticos”, sostuvo.

Recursos para obras, salud y educación

Paz aseguró que, con la promulgación del PGE Reformulado 2026, llegarán recursos económicos para atender obras, proyectos, salud, educación y otras necesidades de los departamentos.

“A través de este presupuesto llegarán muchos recursos económicos para obras, proyectos, salud, educación y otras necesidades de cada departamento”, indicó.

Finalmente, el mandatario felicitó a los parlamentarios que respaldaron la norma y afirmó que esta medida forma parte del proceso de “reordenar la casa”.

Se aguarda publicación

Si bien el presidente aparece en su video firmando la nueva ley financial se aguarda la publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

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