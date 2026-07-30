Diputados aprueba crédito de $us 62 millones para ampliar la Línea Café de Mi Teleférico

La Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el Proyecto de Ley N° 047/2025-2026, que autoriza el contrato de préstamo por $us 62 millones destinado al programa de ampliación de la red de Mi Teleférico en La Paz.

La norma corresponde al contrato de préstamo N° 5808/OC-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ampliación de la Línea Café

Los recursos estarán destinados al Programa de Ampliación de la Red de Mi Teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e Inclusiva para La Paz, que contempla la ampliación de la Línea Café.

El proyecto busca fortalecer el sistema de transporte por cable en la sede de Gobierno, mejorar la movilidad urbana y ampliar las opciones de transporte eléctrico para la población.

Aprobación por más de dos tercios

De acuerdo con la información legislativa, el proyecto fue aprobado por más de dos tercios en la Cámara Baja, tanto en su estación en grande como en detalle.

Tras esta aprobación, la norma fue remitida a la Cámara de Senadores, donde deberá continuar su tratamiento antes de una eventual sanción y posterior promulgación.

Movilidad sostenible

La ampliación de la red de Mi Teleférico forma parte de las iniciativas orientadas a impulsar una movilidad más sostenible, inclusiva y menos contaminante en el área urbana de La Paz.

El crédito del BID permitirá financiar obras y componentes necesarios para la ejecución del programa, una vez que la ley complete su trámite legislativo.

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