Terror en Yapacaní: Revelan la identidad de las dos personas asesinadas

La Fiscalía logró identificar los dos cuerpos hallados sin vida a siete kilómetros de la zona urbana del municipio de Yapacaní, en Santa Cruz. Las víctimas respondían a los nombres de Bismark Adhemar G. V., de 25 años, y Matías Andy T. D., de 22 años, cuyos restos se encuentran en la morgue municipal sin que hasta el momento hayan acudido familiares o allegados a reclamarlos.

Hallazgo violento en la cooperativa San Salvador

El sangriento descubrimiento tuvo lugar durante la madrugada en un predio rural de la cooperativa San Salvador, donde los comunarios del sector dieron la voz de alerta tras toparse con la escena. Al arribar al sitio, los efectivos constataron la gravedad del hecho al constatar que ambos hombres habían sido maniatados y decapitados con saña.

Uno de los cadáveres yacía semidesnudo y presentaba visibles fracturas corporales, mientras que la segunda víctima se encontraba envuelta dentro de una manta. En medio de los dos cuerpos fue localizado un papel escrito con un mensaje alusivo a un presunto ajuste de cuentas por presuntos actos delictivos, cuyo contenido aún está bajo peritaje para verificar su autenticidad.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen se hicieron presentes en el lugar del hecho para efectuar el levantamiento legal de los restos e iniciar las diligencias correspondientes. Tras concluir el procedimiento en la escena, los cadáveres fueron remitidos de inmediato a la morgue del Hospital Municipal de Yapacaní.

Búsqueda de los responsables del crimen

La policía movilizó a sus equipos especializados con el objetivo de recolectar evidencias clave que permitan dar con el paradero de los autores materiales del asesinato. En ese marco, la institución del orden alista un reporte oficial con mayores pormenores que será presentado en las siguientes horas.

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