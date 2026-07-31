Video revela los minutos previos a la balacera donde falleció un policía en San Matías

Un impactante video revela los últimos minutos previos a un presunto enfrentamiento donde un Policía resultó fallecido en San Matías, Santa Cruz. Las imágenes grabadas por un poblador captaron a dos camionetas sospechosas y a un sujeto abordando uno de los motorizados con una mochila en Ascensión de la Frontera, instantes previos al fatal desenlace que cobró la vida del subteniente Yerson Salazar Aliendres.

Evidencia en la escena del crimen

El material audiovisual se ha transformado en un elemento clave para reconstruir la emboscada registrada en plena vía pública. Tras la intensa ráfaga de disparos, uno de los vehículos implicados quedó abandonado sobre la calle de tierra con las puertas abiertas y evidentes restos de extrema violencia.

Esta ejecución eleva a seis el número de víctimas mortales en la zona fronteriza en menos de 24 horas, acentuando la situación de seguridad en la región. Las autoridades indagan si los agresores actuaron bajo la modalidad de sicariato a bordo de motocicletas, respondiendo a disputas del crimen organizado.

Se conoce que la Policía Boliviana y la Fiscalía mantienen en estricta reserva los avances del caso.

Mira la programación en Red Uno Play