Nayar afirma que Jhonny Fernández regularizó el pago de impuestos este jueves

La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, presentó este jueves documentación con la que busca respaldar la denuncia por presunta manipulación en el sistema tributario municipal y señaló directamente al exalcalde Jhonny Fernández como uno de los beneficiados.

Durante un contacto con los medios, Nayar rechazó que la denuncia responda a una campaña de desprestigio, como aseguró Fernández, y sostuvo que los documentos demuestran una reducción irregular en el impuesto de uno de sus inmuebles.

"Vimos al señor Jhonny Fernández decir que la denuncia sobre la manipulación informática de sus impuestos es una campaña de desprestigio. Señor Jhonny Fernández, usted se desprestigia solo", afirmó.

La concejal mostró una boleta de pago en la que, según explicó, el tributo correspondiente al inmueble ascendía a Bs 8.775. Sin embargo, aseguró que el 2 de abril de 2026 se registró un pago de solo Bs 322 por ese mismo bien.

Nayar cuestionó la diferencia entre ambos montos y acusó al exalcalde de aprovechar privilegios mientras los contribuyentes cumplían con sus obligaciones tributarias.

"¿A quién trata de engañar y a quién trata de mentirle, señor Jhonny Fernández? De más de 8.000 bolivianos se bajó a 300 bolivianos. Mientras usted abusó y gozó de sus privilegios, el ciudadano a pie tuvo que hacer hasta lo imposible para mantener esta ciudad", manifestó.

Asimismo, aseguró que, tras la aprobación de la norma municipal para la regularización de las diferencias detectadas en los impuestos, Fernández habría cancelado el monto pendiente.

"Tenemos el documento que establece que, luego de la aprobación de esta ley para la rectificación del pago de impuestos, se apersonaron a pagar la diferencia existente entre los más de 8.000 bolivianos y los 300 bolivianos. Ese pago fue realizado el 30 de julio de 2026, a las 10:40 de la mañana", afirmó.

La investigación por la presunta manipulación informática de impuestos continúa mientras las autoridades municipales recopilan documentación para establecer las responsabilidades correspondientes.

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