Alcaldía solicita evaluación del IDIF por la internación de Jhonny Fernández

El director jurídico de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, José Luis Coplot, expresó sus dudas sobre la internación del exalcalde Jhonny Fernández, luego de que este no se presentara a declarar ante la Fiscalía y justificara su ausencia con un certificado médico.

Coplot explicó que Fernández no compareció a la citación fiscal y que, posteriormente, se conoció que se encontraba internado en una clínica privada. Ante esta situación, informó que la audiencia fue reprogramada para el próximo lunes a las 16:30.

"Presentó un certificado médico. Sorpresivamente está internado en una clínica Italia en este momento. Ha presentado su baja y su incomparecencia. Se ha vuelto a señalar la fecha para el día lunes a las cuatro y media", señaló la autoridad.

El director jurídico indicó que la Alcaldía solicitó de manera inmediata la intervención del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para verificar el estado de salud del exalcalde.

Asimismo, puso en duda que la internación responda a un problema de salud y sugirió que podría tratarse de una estrategia legal para evitar la comparecencia.

"Seguro que sí. Hoy ustedes son testigos de que lo hemos visto totalmente restablecido y de ninguna manera tenía alguna dolencia médica", manifestó.

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