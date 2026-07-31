Secretario de la OEA pide respetar la democracia boliviana y actuar dentro de la ley

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, pidió respeto a la democracia boliviana y afirmó que, en una sociedad democrática, todos los actores deben actuar dentro de la ley y bajo las reglas institucionales.

“En una sociedad democrática corresponde que todos, sin excepción, respeten las reglas y los principios de la democracia”, señaló Ramdin.

La autoridad remarcó que nadie puede atribuirse el derecho de actuar fuera del marco legal.

Lamenta hechos de mayo y junio

Ramdin también se refirió a los conflictos registrados entre mayo y junio en Bolivia, marcados por bloqueos, amenazas a infraestructura y afectación a servicios esenciales.

“Lamentamos lo que vivieron en mayo y junio. Hemos visto las imágenes de los bloqueos, amenazas a la infraestructura y destrucción a servicios esenciales”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que esos hechos no representan a la Bolivia que la OEA conoce.

“Esa no es la Bolivia que conocemos”, afirmó.

Reformas con diálogo

El secretario general de la OEA señaló que las reformas en favor de la población boliviana son necesarias y posibles, pero advirtió que deben construirse con diálogo.

“Una gran reforma necesita un gran diálogo”, indicó.

En ese marco, sostuvo que si el país busca avanzar en nuevas leyes será necesario generar consensos entre las distintas miradas expresadas por sectores sociales, políticos, empresariales, académicos y de la sociedad civil.

Abrir puertas a todos los sectores

Ramdin llamó a los actores institucionales a abrir espacios de participación para movimientos sociales, sector privado, academia, sociedad civil y todas las posiciones políticas.

Según dijo, el objetivo debe ser construir de manera conjunta los caminos hacia el desarrollo del país.

“Pensar en una Bolivia de todos y para todos puede ser un punto de partida importante para el futuro”, manifestó.

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