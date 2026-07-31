"Tuvo la valentía de enfrentar mafias internas": Analista sobre anuncio de renuncia de Saucedo

Tras el anuncio de renuncia de Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el analista José Luis Santiestevan afirmó que la máxima autoridad judicial tuvo la valentía de enfrentar mafias internas dentro de un sistema que calificó como terminal y putrefacto tras 20 años de deterioro.

Santiestevan remarcó que la autoridad "ha determinado confianza" al recuperar la vigencia de la ley y del Estado de Derecho en momentos de alta polarización política. Sin embargo, admitió que la gestión cometió fallas al señalar que "donde él ha cometido errores es en el tema de relacionamiento político".

"Quien no está haciendo su trabajo es la clase política, es el poder político", aseveró el analista sobre la falta de avances en las transformaciones del sistema. A su juicio, las autoridades deben encarar la reestructuración con entereza para lograr que el país recupere la credibilidad perdida.

Inseguridad jurídica e inversiones

"Esa reforma judicial va a hacer cambiar el Poder Judicial de los cimientos", explicó el especialista sobre la necesidad de desprenderse de operadores corruptos. Asimismo, argumentó que el proceso requiere fiscalizar exhaustivamente el funcionamiento del Tribunal Constitucional y de las principales instancias del sistema.

Finalmente, Santiestevan recordó que "el Dr. Saucedo debería estar hasta enero del 2028 porque son tres años su mandato". No obstante, aclaró que la Sala Plena debe intervenir con responsabilidad institucional "para que no haya ningún tipo de crisis interna" en el Tribunal.

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