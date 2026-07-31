Policía prevé aprehender en las próximas horas al atracador de la cooperativa en La Guardia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) intensifica la búsqueda del atracador que sustrajo 50 mil bolivianos en La Guardia, Santa Cruz, y estiman lograr su captura en las próximas horas. Al respecto, el Cnel. Jhonny Coca, director de la Felcc, confirmó que se tiene delimitada la zona de escape, es así que indicó que “es importante pensar que ya tenemos un área donde estas personas se habrían desplazado luego de cometer el hecho; estamos trabajando en eso para identificar la identidad de esta persona y posiblemente aprehenderlo el día de hoy”.

Avances en la identificación del sospechoso

Los equipos de inteligencia lograron rastrear los movimientos del atracador a través de las cámaras del establecimiento antes y durante el atraco.

El jefe policial detalló los elementos clave de la indagación al precisar que el sujeto “está con el rostro descubierto, se coloca en primera instancia un barbijo y posteriormente para ingresar al banco se coloca la máscara”, asegurando que ya cuentan con su imagen y esperan dar con su paradero en el transcurso de la jornada.

Sin resguardo policial en la entidad financiera

Además, el coronel Coca, señaló que la entidad financiera no disponía de efectivos policiales para su protección en el momento del crimen. Frente a esta reiterada deficiencia en las instituciones del sector, advirtió que “estas personas están viendo esta vulnerabilidad en la seguridad de las entidades financieras”, por lo que emitirán los reportes necesarios para que se exija mayor resguardo o se implementen mecanismos alternativos.

Las autoridades analizan este hecho bajo el patrón de asaltos a pequeñas entidades de crédito que han sufrido embates similares en días recientes.

“La anterior semana hemos tenido un hecho que ha sido esclarecido de manera definitiva y este hecho también es de similares características”, concluyó el director de la Felcc, remarcando que los delincuentes continúan aprovechando la fragilidad del resguardo en entidades financieras.

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