Analista vincula los hechos de violencia con el narcotráfico

La escalada de violencia registrada en Santa Cruz, que dejó siete fallecidos en menos de 24 horas en San Matías y Yapacaní, vuelve a encender las alertas sobre el avance del crimen organizado en el departamento.

Para el coronel en servicio pasivo Rubén Barrientos, los hechos tienen una estrecha relación con el narcotráfico y reflejan el poder que han adquirido las organizaciones criminales en las zonas fronterizas.

Barrientos explicó que tanto la decapitación de dos personas en Yapacaní como el ataque armado en San Matías responden a disputas entre grupos delictivos. Recordó además que autoridades policiales ya habían advertido sobre la presencia y enfrentamiento de organizaciones criminales brasileñas que operan cerca de la frontera.

"Los hechos tienen una vinculación fuerte con el narcotráfico", afirmó el exjefe policial, al señalar que los mensajes dejados tras los asesinatos buscan intimidar y marcar territorio entre las estructuras criminales.

Sobre el caso de San Matías, sostuvo que el asesinato de varias personas, entre ellas un efectivo policial, demuestra que los delincuentes ya no temen enfrentarse a las fuerzas del orden.

"No hay miedo ni temor a la presencia policial", advirtió Barrientos, al considerar que la muerte de un uniformado evidencia el grado de violencia con el que actúan estas organizaciones.

El coronel sostuvo que la respuesta del Estado debe ir más allá de operativos temporales y propuso la instalación de un comando policial permanente en San Matías, equipado con unidades especializadas, tecnología, armamento y personal suficiente para ejercer un control efectivo en la frontera con Brasil.

Finalmente, señaló que además de los asesinatos vinculados al crimen organizado, preocupa el incremento de otros delitos como los robos agravados registrados recientemente en entidades financieras de Santa Cruz y La Guardia, hechos que, según dijo, reflejan un escenario de creciente inseguridad en el departamento.

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