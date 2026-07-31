Canciller afirma que la OEA constató un intento de golpe en bloqueos

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, calificó como “histórica” la visita de la Misión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que sostuvo reuniones en La Paz y Santa Cruz con distintos sectores del país.

La delegación estuvo encabezada por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y contó con la participación de representantes de siete países, además del canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, quien ejerce la presidencia de la Asamblea General de la OEA.

Reuniones sin presencia del Gobierno

Aramayo explicó que el Gobierno facilitó los encuentros entre la misión internacional y distintos actores sociales, políticos y económicos, pero sin presencia gubernamental, con el objetivo de evitar cualquier tipo de “distorsión o sesgo”.

Según el canciller, la misión escuchó a transportistas, dirigentes sociales, mineros, cooperativistas, sindicatos, gremiales, empresarios, representantes del sector hotelero, turismo y otros sectores afectados durante los 53 días de conflicto.

Hablan de un “intento de golpe”

El canciller sostuvo que, tras las reuniones, quedó claro que Bolivia enfrentó durante esos 53 días un “intento de golpe de Estado” y una tentativa de interrupción del orden democrático.

“Lo que quedó claro era que Bolivia enfrentó en esos 53 días un intento de golpe de Estado, un intento de interrupción del orden democrático”, afirmó Aramayo.

La autoridad señaló que el mundo reconoce la resistencia del pueblo boliviano frente a esos hechos y destacó que el país defendió su democracia en un momento considerado fundamental.

Costo económico y diálogo

Aramayo también indicó que la misión pudo conocer el costo económico que representaron los bloqueos y conflictos para el país.

Agregó que muchas de las demandas sociales fueron atendidas mediante diálogo, negociación y acuerdos. Según dijo, el Gobierno cuenta con cerca de 284 acuerdos, convenios y actas que forman parte de una matriz de prioridades en trabajo.

Informe ante la OEA

El canciller informó que el secretario general de la OEA anunció la presentación de un informe ante los miembros de la Asamblea General del organismo.

Además, señaló que se prevé una reunión para realizar una valoración conjunta y definir posibles acciones de apoyo desde la OEA y sus Estados miembros.

Fortalecimiento democrático

Aramayo indicó que Bolivia busca trabajar con la OEA en temas de comunicación, fortalecimiento de organizaciones y uso de instrumentos que permitan consolidar la democracia en el país.

También afirmó que la visita internacional pone en valor la vocación democrática del presidente Rodrigo Paz, especialmente por su apuesta al diálogo como mecanismo para resolver conflictos.

“El país está dando una señal y un camino que pueden seguir otras democracias que enfrentan situaciones de polarización”, sostuvo.

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