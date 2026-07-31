Policía suspende el acto por su Bicentenario previsto para este 1 de agosto

El Comando Departamental de Policía de Santa Cruz anunció este miércoles la suspensión del acto conmemorativo por el Bicentenario de los 200 años de la Policía Boliviana, que estaba previsto para realizarse el sábado 1 de agosto de 2026 en el Cambódromo.

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial, en el que la institución señaló que la medida responde a "razones de fuerza mayor", sin brindar mayores detalles sobre las causas que motivaron la suspensión del evento.

"El Comando Departamental de Policía Santa Cruz informa a la población en general que, por razones de fuerza mayor, queda suspendido el acto conmemorativo por el Bicentenario de los 200 años de la Policía Boliviana, programado para el sábado 1 de agosto de 2026 en el Cambódromo", señala el comunicado.

Asimismo, la Policía agradeció la comprensión de la ciudadanía y de las instituciones que tenían previsto participar en la actividad, indicando que cualquier información relacionada con una nueva fecha será difundida de manera oficial.

Hasta el momento, el Comando Departamental no ha informado cuándo se llevará a cabo el acto conmemorativo ni las razones específicas que obligaron a suspender la actividad.

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