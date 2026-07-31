Estados Unidos respalda misión de la OEA y expresa apoyo al gobierno de Rodrigo Paz

Estados Unidos expresó su apoyo al gobierno del presidente Rodrigo Paz y se sumó a los miembros de la Misión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se encuentra en Bolivia.

A través de una publicación de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, se señaló que el país norteamericano respalda al “gobierno legítimo y democráticamente elegido” del mandatario boliviano.

Compromiso con la democracia

El mensaje fue compartido a partir de una publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, en la que se destaca el compromiso de Estados Unidos para continuar trabajando por la estabilidad y la preservación del orden democrático en la región.

“Durante esta misión, reafirmamos nuestro compromiso para continuar trabajando para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región”, señala parte del pronunciamiento.

Solidaridad con Bolivia

La publicación también expresa solidaridad con el Gobierno democrático de Bolivia y con el pueblo boliviano, en el marco de la presencia de la misión internacional de la OEA.

El respaldo se da luego de las reuniones sostenidas por la delegación de alto nivel con autoridades, sectores sociales, empresariales y representantes de la sociedad civil, tras los conflictos registrados en el país durante 53 días.

Misión de alto nivel

La misión de la OEA llegó a Bolivia para recoger información, escuchar a distintos sectores y elaborar un informe sobre la situación política y social del país.

El pronunciamiento estadounidense refuerza el apoyo internacional al proceso democrático boliviano y al respeto del orden constitucional.

Mira la programación en Red Uno Play