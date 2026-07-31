Captan el momento preciso en el que dispararon al policía en San Matías durante balacera

El brutal ataque registrado en horas de la tarde dejó a un uniformado fallecido tras el enfrentamiento armado.
30/07/2026 22:54
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El video de un ciudadano capta el momento preciso en el que dispararon al policía en San Matías, Santa Cruz, evidenciando la ferocidad del ataque ocurrido al promediar las 15:00 horas. Las imágenes muestran la violenta balacera dirigida hacia la camioneta, registrada en el marco de presuntos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y sicarios armados.Destrucción y persona desaparecida
Tras el sangriento tiroteo, el vehículo en el que se desplazaban los uniformados fue consumido por el fuego en plena vía pública. A la confirmación del fallecimiento del subteniente Yerson Salazar Aliendres se suma la alerta por una persona desaparecida tras el cruce de disparos.
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