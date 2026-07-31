Captan el momento preciso en el que dispararon al policía en San Matías durante balacera

El video de un ciudadano capta el momento preciso en el que dispararon al policía en San Matías, Santa Cruz, evidenciando la ferocidad del ataque ocurrido al promediar las 15:00 horas. Las imágenes muestran la violenta balacera dirigida hacia la camioneta, registrada en el marco de presuntos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y sicarios armados.

Destrucción y persona desaparecida

Tras el sangriento tiroteo, el vehículo en el que se desplazaban los uniformados fue consumido por el fuego en plena vía pública. A la confirmación del fallecimiento del subteniente Yerson Salazar Aliendres se suma la alerta por una persona desaparecida tras el cruce de disparos.

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