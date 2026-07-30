Danzarines recogen sus trajes a horas del Gran Poder

A pocas horas de la entrada del Señor Jesús del Gran Poder, danzarines comenzaron a recoger sus trajes desde la mañana de este jueves en los talleres de bordadores ubicados en la tradicional calle Los Andes, en La Paz.

Muchos bailarines decidieron acudir con anticipación para evitar contratiempos de última hora y realizar pruebas de vestuario antes del recorrido.

Pruebas y ajustes

Algunos danzarines explicaron que retirar los trajes con tiempo les permite verificar detalles importantes, como el ajuste de las prendas, la comodidad del calzado y posibles arreglos antes de la festividad.

“Para no estar correteando a último tiempo”, señaló una de las bailarinas.

Otra participante indicó que era necesario probarse el traje y el calzado para evitar dificultades durante el recorrido.

“También para probarnos y que no resbale el pie, para poder hacer el recorrido bien”, comentó.

Bordadores trabajan contra el tiempo

Por su parte, los bordadores recomendaron a los danzarines retirar sus trajes con anticipación, debido a que las entregas se concentran en las últimas horas previas a la entrada.

“Estamos todos al límite de tiempo. Todo a última hora”, expresó uno de los bordadores.

Según explicaron, algunos bailarines confirmaron su participación recientemente, lo que incrementó la demanda de trabajos y ajustes.

Entregas hasta el viernes por la noche

Los bordadores informaron que las entregas continuarán durante este jueves y se extenderán hasta el viernes por la noche, horas antes del inicio de la entrada del Gran Poder.

La festividad reunirá a miles de bailarines, músicos, bordadores, comerciantes y visitantes, en una de las celebraciones folklóricas más importantes del país.

Mira la programación en Red Uno Play