El dólar oficial rompe la barrera de los Bs 12: este es el nuevo tipo de cambio

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este viernes 31 de julio el Tipo de Cambio Oficial (TCO) en Bs 12,15 por dólar, registrando un incremento respecto a los Bs 11,89 establecidos en la jornada anterior. Con esta actualización, la divisa estadounidense supera por primera vez en la semana la barrera de los Bs 12 en el mercado oficial.

El dólar oficial vuelve a subir

Según la publicación diaria del BCB, el nuevo tipo de cambio representa un aumento de 26 centavos frente a la cotización del jueves.

El valor forma parte del nuevo régimen de tipo de cambio flexible, mediante el cual el Banco Central publica diariamente la cotización oficial de la divisa estadounidense.

Así cotiza el dólar en el mercado paralelo

Mientras tanto, el mercado paralelo mostró un comportamiento distinto.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza este viernes en:

Compra: Bs 11,89.

Venta: Bs 12,02.

En la jornada anterior, la misma plataforma reportó una cotización de:

Compra: Bs 11,90.

Venta: Bs 11,87.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus referencias continúan siendo seguidas por distintos actores económicos.

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