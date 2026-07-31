¿Cómo estará el clima este viernes? Revisa el pronóstico del Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 31 de julio cielos despejados, un poco nubosos en algunas regiones, y temperaturas bajas por la temporada fría que se mantienen sin mayores cambios en gran parte del territorio boliviano.

Occidente

En el occidente del país se presentará una jornada con cielos nubosos, con temperaturas que presentan un incremento en sus cifras.

La Paz tendrá cielos nubosos, alcanzando temperaturas que estarán entre 5°C y 22°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la Sede de Gobierno con una mínima de -4°C y máxima de 16°C.

Oruro tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -3°C y 19°C.

Potosí presentará cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre -5°C y 21°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los valles presentará una jornada con cielos poco nubosos y temperaturas que mantienen sus cifras.

Cochabamba tendrá una jornada nubosa sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 5°C y 32°C.

Sucre tendrá cielos poco nubosos, alcanzando valores entre 8°C y 26°C y sin probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá cielos despejados y temperaturas que irán de los 10°C a los 33°C.

Oriente

En el oriente boliviano, se prevé una jornada con cielos poco nubosos y con temperaturas cálidas.

Santa Cruz tendrá una jornada poco nubosa y temperaturas entre 22°C y 31°C.

Trinidad prevé cielos nubosos, con una mínima de 22°C y una máxima de 35°C sin probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá cielos nubosos durante la jornada, con temperaturas entre 22°C y 36°C.

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