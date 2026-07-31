Gobierno destaca ajuste fiscal y mayor inversión regional con el PGE reformulado

El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Christian Andrés Morales, afirmó que el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 incorpora un ajuste fiscal con la reducción del 30% del gasto salarial en las entidades del nivel central y empresas públicas, recursos que, según explicó, fueron destinados principalmente a salud y educación.

Modificaciones que traen beneficios

La autoridad informó que el presupuesto contempla modificaciones por más de Bs 7.400 millones, de los cuales más de Bs 2.200 millones serán transferidos a gobernaciones y alcaldías, además de más de Bs 400 millones para universidades públicas y recursos para la creación de ítems en salud, magisterio y seguridad.

"Introducimos mayor recursos para las entidades territoriales autónomas, más de Bs 2.200 millones en favor de estas", señaló.

Morales también anunció que la próxima semana el Gobierno iniciará reuniones con los gobernadores para avanzar en la implementación del esquema de distribución de recursos "50/50", junto con una redistribución de competencias entre el nivel central y las gobernaciones.

Empresas estatales sin financiamiento

Respecto a las empresas públicas, explicó que el presupuesto establece una evaluación técnica y financiera de cada una para definir si corresponde su cierre, fusión, disolución o una alianza público-privada.

"Lo primero era ser muy responsables con la evaluación de cada una de las empresas para poder determinar cuál es la condición de cada una de ellas", indicó.

Finalmente, el viceministro defendió la sostenibilidad del presupuesto reformulado y aseguró que forma parte de la estrategia de consolidación fiscal del Gobierno. Añadió que la meta es reducir progresivamente el déficit fiscal en los próximos años y sostuvo que el país ya muestra señales de mejora en sus cuentas públicas.

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