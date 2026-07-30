Las empresas públicas deficitarias dejarán de recibir transferencias de recursos del Estado una vez sea promulgado el Presupuesto Reformulado, según informó el presidente del Senado, Diego Ávila, quien destacó que la medida busca que estas entidades alcancen sostenibilidad económica.

Estatales deben operar con recursos propios

La autoridad explicó que la aprobación del reformulado autoriza la suspensión del financiamiento estatal a las empresas públicas que operan con pérdidas, por lo que deberán generar los ingresos necesarios para continuar funcionando.

“Al aprobar este presupuesto reformulado, lo que se ha logrado es también una autorización para que ya no haya transferencias de recursos a las empresas deficitarias del país”, afirmó Ávila.

El legislador señaló que, a partir de la promulgación de la norma, las empresas deberán buscar mecanismos para operar con recursos propios y dejar de depender del Tesoro General del Estado.

Un alivio para las finanzas públicas

Añadió que la medida pretende que las empresas públicas alcancen un equilibrio económico y aporten al desarrollo del país, en lugar de representar una carga para las finanzas públicas.

“Eso va a obligar a que las empresas logren tener un equilibrio económico y que se mantengan como cualquier empresa con sus ingresos, que generen riqueza para el país”, sostuvo.

Con esta disposición, el Gobierno busca reducir las erogaciones destinadas a empresas estatales con déficit y promover una gestión basada en la autosostenibilidad financiera.

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