BCB descarta poner límites al dólar y asegura que solo intervendrá ante movimientos excesivos

El Banco Central de Bolivia (BCB) ratificó que mantendrá el régimen de tipo de cambio flexible y descartó la aplicación de bandas cambiarias o la fijación de un precio mínimo y máximo para el dólar, pese a las recientes fluctuaciones registradas en la cotización oficial.

Ratifican tipo de cambio flexible

El presidente de la estatal, David Espinoza, explicó que el esquema vigente no contempla establecer límites para el valor de la divisa, por lo que la evolución del tipo de cambio continuará respondiendo al comportamiento del mercado, bajo un monitoreo permanente de la entidad.

“No se establecen bandas de precios. Es un régimen flexible, por lo tanto no vamos a decir que el Banco Central va a tener un techo o un piso”, afirmó.

No obstante, Espinoza aclaró que mantendrá una evaluación diaria del mercado y que podrá intervenir cuando detecte movimientos bruscos o sobrerreacciones que pongan en riesgo la estabilidad cambiaria.

“En el momento en que se dé una sobrerreacción, sin duda vamos a comunicar la intervención del Banco Central para evitar esos excesos”, señaló.

Mantienen monitoreo constante del dólar

Durante la conferencia, el Banco Central informó que las recientes alzas del dólar oficial activaron las primeras alertas dentro de la institución, aunque aseguró que las variaciones registradas hasta el momento se encuentran dentro de los márgenes previstos desde la implementación del régimen de tipo de cambio flexible.

Asimismo, recordó que entre abril y mayo del año pasado la devaluación alcanzó cerca del 53%, un comportamiento considerablemente superior al observado en la actualidad. Según la entidad, las fluctuaciones recientes son objeto de seguimiento permanente para evitar movimientos especulativos o excesivos, sin modificar el régimen cambiario vigente.

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