Exdirector de la Felcc advierte que organizaciones criminales ejercen un "control casi libre" en zonas fronterizas

La creciente violencia registrada en el municipio fronterizo de San Matías refleja, según el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan Carlos Ramos, el avance de organizaciones criminales que operan en la frontera boliviana.

El experto sostuvo que los recientes hechos de sangre no son aislados, sino parte de una estructura delictiva que busca imponer control y enviar mensajes mediante actos de extrema violencia.

Ramos indicó que los asesinatos registrados en San Matías tendrían relación con otros hechos violentos ocurridos en municipios como San Ignacio de Velasco e incluso en otras regiones del departamento.

"No ha sido un hecho aislado. Existe una determinada conexión con otros hechos que habrían sucedido, por ejemplo, en San Ignacio. ¿Por qué no entender que hay una organización criminal que quiere dar un mensaje?", señaló.

El exjefe policial explicó que las organizaciones delictivas recurren a asesinatos, secuestros y privaciones de libertad para imponer autoridad y generar temor.

"Cuando toman la extrema medida de quitar la vida a las personas, quieren mandar un mensaje, una forma de entrar en una especie de gobernabilidad. Lo que buscan es demostrar que alguien no cumplió con las obligaciones que tenía dentro de esa estructura criminal", manifestó.

Ramos atribuyó el crecimiento del crimen organizado a la limitada presencia del Estado en las provincias fronterizas de Santa Cruz. "La ausencia de Estado en estas provincias viene desde hace más de 50 años", sostuvo.

Asimismo, advirtió que el déficit de efectivos policiales afecta a todo el departamento. "No puede ser posible que Santa Cruz todavía esté trabajando con entre 6.000 y 7.000 efectivos cuando en realidad necesita 16.000", afirmó.

"San Matías tiene un sinfín de ingresos y salidas hacia Brasil. No solamente existen los pasos fronterizos conocidos, sino muchos otros accesos que son utilizados permanentemente", indicó.

Sobre el asesinato del sargento policial ocurrido en San Matías, consideró que el ataque habría sido planificado. "Eso tampoco ha sido al azar. Sabían perfectamente qué vehículo estaban interceptando y seguramente el funcionario había intervenido en investigaciones o estaba transportando elementos probatorios", afirmó.

Ramos exhortó a las autoridades a adoptar medidas estructurales para evitar que la violencia continúe escalando en las zonas fronterizas.

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