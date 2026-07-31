Expertos alertan avance del crimen organizado tras siete muertes violentas

Durante un análisis, el abogado penalista Cristian Sánchez y el exdirector de la Felcc, coronel Rubén Barrientos, coincidieron en que los hechos reflejan una creciente pérdida de control del Estado en zonas estratégicas y una mayor capacidad de acción de las organizaciones criminales.

Para Cristian Sánchez, el asesinato del oficial de Policía que investigaba los hechos ocurridos en San Matías representa una señal alarmante sobre el poder que han adquirido estos grupos.

"Es una afrenta directa del Estado. Y digo esto porque es un indicador también que se conecta con la muerte del magistrado... Entonces son dos situaciones muy graves, que dan cuenta que hay una incapacidad del Estado para investigar y finalmente una percepción de inseguridad generalizada de todos", dijo.

Sobre el crimen registrado en Yapacaní, Sánchez sostuvo que el objetivo fue enviar un mensaje dentro y fuera de la organización criminal.

"Hay que precisar que hay una planificación previa porque el mensaje que se pretende dar es para la misma organización y sus integrantes en el sentido de que si alguien falla, entrega información o ofrece sus servicios a otra corporación criminal, va a tener una muerte violenta", agregó.

Asimismo, advirtió que la facilidad con la que actuaron los responsables demuestra las limitaciones institucionales.

"Si los delincuentes se han dado la libertad, la facilidad de planificar, ejecutar y finalmente dejar el mensaje, es porque perciben que el Estado tiene serias limitaciones para investigar, procesar y justiciar el tema", finalizó.

Por su parte, el coronel Rubén Barrientos afirmó que los hechos registrados en San Matías evidencian un desafío abierto a las fuerzas del orden.

"Estos hechos no son aislados y están demostrando de que están enfrentándose a la policía porque ha muerto un oficial de policías... y esto pues demuestra que hay una respuesta firme del crimen organizado y una demostración que no le tiene miedo absolutamente a nadie", declaró.

Respecto al doble crimen de Yapacaní, Barrientos aseguró que el mensaje dejado junto a las víctimas tiene un fuerte contenido simbólico. "Es un mensaje para generar miedo colectivo. Obviamente estos mensajes son a sus rivales o a su gente para disciplinar y poner las líneas de trabajo", detalló.

Finalmente, Sánchez advirtió que el panorama judicial no es alentador para esclarecer estos hechos.

"El 98% de los casos de los últimos 5 años no ha sido procesado o finalmente no se ha identificado a los responsables materiales o intelectuales. Y por desgracia, el escenario que visualizamos es que nuevamente estos casos van a quedar en la impunidad", enfatizó.

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