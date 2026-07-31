Decana del TSJ confirma anuncio de renuncia: Nuevos representantes asumirían desde enero

La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz Martínez, confirmó que dejará la decanatura del máximo tribunal, en línea con la decisión del presidente del TSJ, Romer Saucedo, quien puso su cargo a disposición de Sala Plena.

Ruiz aclaró que la decisión no significa dejar sus funciones como magistrada, sino únicamente la representación que actualmente ejerce dentro del órgano judicial. Según explicó, tanto ella como Saucedo continuarán en sus cargos jurisdiccionales.

Elección sería entre octubre y noviembre

La autoridad judicial indicó que la elección de las nuevas autoridades podría realizarse entre fines de octubre y los primeros días de noviembre, cuando se trate el tema de la vacación judicial.

Sin embargo, precisó que los nuevos representantes asumirían funciones desde la primera semana de enero de 2027.

“La elección sería más o menos en esas fechas, para que los nuevos magistrados asuman a partir de la primera semana del mes de enero”, explicó.

“Queremos dar oportunidad a otros magistrados”

Ruiz sostuvo que la decisión fue conversada previamente en Sala Plena y que responde al criterio de permitir que otros magistrados también puedan asumir la conducción del TSJ.

La decana señaló que desde el inicio se habló de la necesidad de renovación dentro de la institución judicial.

“Queremos dar la oportunidad también a los otros magistrados para que puedan asumir el mismo reto”, afirmó.

Niega ruptura con el Gobierno

Consultada sobre si la decisión estaba vinculada al tema presupuestario o a una eventual ruptura con el Gobierno, Ruiz descartó esa posibilidad.

Aseguró que el TSJ mantiene mesas de coordinación con el Ejecutivo y el Legislativo, aunque admitió que existe preocupación por la falta de recursos para el órgano judicial.

“No significa una ruptura con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno ni nada”, señaló.

Preocupación por el presupuesto judicial

La decana lamentó que el Presupuesto General del Estado haya sido aprobado sin incluir recursos adicionales para el órgano judicial.

Según Ruiz, la justicia cuenta apenas con el 0,35% del presupuesto, monto que considera insuficiente para crear más juzgados, contratar personal, mejorar infraestructura e implementar sistemas tecnológicos.

“Tenemos el 0,35% de presupuesto. Ni un 0,5%, ni 1%. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una justicia viable y transparente?”, cuestionó.

Paquete de leyes pendientes

Ruiz informó que se trabaja con el Ejecutivo en proyectos de ley que podrían dar un alivio económico a la administración de justicia.

Entre ellos mencionó la ley de depósitos judiciales, la ley de martilleros y modificaciones a la ley del notariado, con el objetivo de que el notariado vuelva al ámbito del órgano judicial.

Piden completar elecciones judiciales

La magistrada también remarcó la necesidad de completar las elecciones judiciales pendientes para cubrir las acefalías en el TSJ y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Explicó que la falta de magistrados genera sobrecarga laboral, especialmente en la Sala Social Administrativa, donde se resuelven alrededor de 150 causas por mes.

“Estamos sobrecargados de trabajo”, afirmó.

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