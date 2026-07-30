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La gran batalla

Una noche de recuerdos, emociones y decisiones: ¿quién conquistará a los jueces?

Nicol Salce & UN1TY y Oriana Arredondo & Elite Dance subirán al escenario para dejarlo todo en la última gala clasificatoria antes de la esperada Gala de Beneficio del lunes, donde el apoyo del público será clave para definir el futuro de los equipos.

Red Uno de Bolivia

30/07/2026 19:44

Agregar Reduno en
Esta noche podría cambiar el rumbo de La Gran Batalla Superstars
Santa Cruz, Bolivia

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La competencia está más intensa que nunca. Esta noche, Nicol Salce & UN1TY y Oriana Arredondo & Elite Dance demostrarán todo su talento en una gala donde cada presentación puede marcar la diferencia.

Será la última gala en la que los equipos podrán sumar el respaldo necesario para clasificar a la esperada Gala de Beneficio, que se realizará este lunes en La Gran Batalla Superstars.

Hasta el momento, Carlos Marquina y su equipo lideran el apoyo del público, convirtiéndose en uno de los favoritos de la temporada. Sin embargo, todo puede cambiar.

Además, continúa la emocionante temática de "Canciones del Recuerdo", donde los jueces tendrán la difícil misión de elegir y votar por la mejor presentación de la noche.

 ¿Quién logrará emocionar al jurado?
 ¿Qué equipo conseguirá avanzar?
 ¿Cambiará el favoritismo del público?

No te pierdas esta gran gala de La Gran Batalla Superstars, desde las 20:45, solo por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play

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