Tras el histórico anuncio del nacimiento del primer robot humanoide diseñado y fabricado íntegramente en Bolivia, su creador, el destacado ingeniero electrónico Roly Mamani, compartió detalles inéditos sobre el desarrollo, las capacidades y el futuro de este proyecto bautizado como 'Roix', el cual promete revolucionar el ámbito de la robótica biomimética en la región.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero de la Red Uno, Mamani demostró que la inteligencia artificial, la electrónica y la mecánica avanzada —tecnologías muchas veces asociadas únicamente a la ciencia ficción cinematográfica— ya son una realidad tangible en el país. El autómata, que incluso tiene la capacidad de bailar, se robó la atención de los espectadores al tomar la palabra por sí mismo.

La presentación de 'Roix' en primera persona

En un hecho sin precedentes para la televisión boliviana, el propio robot humanoide saludó a la audiencia levantando la mano y realizando su presentación biográfica:

"Mi nombre es ROIX y es un verdadero gusto poder conocerlos. Yo fui creado en 'Robotics Creators', gracias al esfuerzo y la pasión del ingeniero Roly Ronald Mamani. Si hoy estoy frente a ustedes, es porque la tecnología no solo puede inspirar y motivar, sino también acercar la educación y la innovación a los niños y jóvenes de nuestro país", expresó el robot ante las cámaras.

Innovación local: Inteligencia Artificial sin internet

Una de las mayores innovaciones técnicas compartidas por el ingeniero paceño radica en el cerebro de Roix. A diferencia de la tendencia global de conectar los sistemas a la nube, Mamani está desarrollando un modo avanzado basado en una Inteligencia Artificial local.

El objetivo es que el autómata no dependa de servidores externos ni de una conexión a internet para funcionar o almacenar recuerdos. "Yo quiero que tenga una inteligencia artificial local. Cosa que si Roix llega sobre los 20, 30 o 40 años, si lo cuidamos bien, él pueda seguir recordando todo lo que ha aprendido sin depender de recursos que muchas veces pueden desaparecer", explicó el desarrollador, detallando que actualmente el robot cuenta con un modo manual controlado por mando y un modo interactivo para conversar con las personas.

Financiamiento privado y el sueño de la exportación

El nacimiento de Roix representa un hito de "bajo costo" (low cost) ideado desde el emprendimiento privado, debido a los desafíos estructurales que afronta la ciencia en el territorio nacional. "Lamentablemente en nuestro país no hay políticas de Estado, no hay financiamiento para este tipo de desarrollo. Lo tenemos que hacer desde la manera privada o desde nuestro startup", lamentó Mamani.

A pesar de las limitaciones, el éxito del prototipo ha despertado un masivo interés en la población, al punto de que varias personas ya han contactado a Robotics Creators para consultar costos y solicitar personalizaciones para tareas básicas.

El plan a futuro del equipo de ingenieros es ambicioso: consolidar una línea de producción masiva que permita abaratar costos, abastecer al mercado nacional con robots accesibles y, eventualmente, romper fronteras exportando tecnología biomimética boliviana al resto del mundo.

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