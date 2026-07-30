El Salar de Uyuni se convierte en la pantalla de cine más deslumbrante del mundo

Una experiencia sin precedentes en la historia cultural del país ha comenzado. El imponente Salar de Uyuni, el principal atractivo turístico de Bolivia, se ha transformado a partir de hoy en el escenario del primer Festival de Cine Internacional en el Salar, un evento que promete poner los ojos del mundo cinematográfico sobre los paisajes potosinos.

La iniciativa, que surge como una alianza estratégica entre el reconocido cineasta boliviano Rodrigo Bellot, el movimiento Bolivia Una Gran Nación, la operadora Hidalgo Tours y el hotel Palacio de Sal, ha logrado movilizar a comunidades locales, empresarios y autoridades para reactivar un sector fuertemente golpeado por la coyuntura social.

Rodrigo Bellot, cineasta y guionista boliviano.

Un cine en medio de la sal

La logística del festival ha permitido transformar uno de los salones más grandes del emblemático hotel Palacio de Sal en una sala de cine de primer nivel. Además, el evento romperá barreras físicas con proyecciones al aire libre en pleno desierto de sal.

"Traer el cine aquí al Salar de Uyuni es una de las cosas más lindas que podemos hacer. La gente va a estar realmente con la boca abierta con lo que se viene: seis películas internacionales, dos nacionales de lujo y estrenos que son primicia para Bolivia y Latinoamérica", afirmó entusiasmado Rodrigo Bellot, cineasta y guionista nacional.

Cine que genera industria y turismo

El festival no solo busca entretener, sino activar un "efecto dominó" en la economía local a través de la cultura, la gastronomía y el empleo. Como parte del evento, se lanzó un concurso de cortometrajes que logró registrar más de 50 obras enfocadas en visibilizar el Salar de Uyuni. Se espera la llegada de alrededor de 40 realizadores independientes, a los que se sumarán oleadas de influencers nacionales e internacionales en los próximos días.

Martín Vargas, representante de Una Gran Nación, destacó el valor de conectar ambas industrias: "El objeto es visibilizar el Salar al mundo a través del cine, que genera industrias y empleo. De este concurso va a salir mucho contenido para mostrar nuestro potencial".

De izquierda a derecha: Juan Gabriel Quesada, Martín Vargas, Diana Verduguez y Rodrigo Bellot.

Reactivación tras 50 días de bloqueos

El festival llega en un momento crítico y de esperanza para la región, que busca dejar atrás el impacto de 50 días de bloqueos de carreteras que paralizaron el flujo de visitantes.

Juan Gabriel Quesada, CEO de Hidalgo Corporation, enfatizó que este esfuerzo es el resultado del trabajo coordinado de todo un pueblo:

Comunidades participantes: Colchani (puerta de ingreso), Llica, Colcha K y Tahua.

Apoyo institucional: Alcaldía de Uyuni, Gobernación de Potosí y el Viceministerio de Turismo.

Sector hotelero y transporte: Integración de hoteles como Luna Salada y hospedajes de la ciudad de Uyuni, junto a una red masiva de transportistas y guías.

"Esta es una forma de reactivar el turismo y mostrar el mejor destino que tiene Bolivia. Es el trabajo de toda una ciudad que recibe a los visitantes con los brazos abiertos", concluyó Quesada. Las pantallas ya están encendidas y las estrellas del cine brillan ahora sobre el espejo de sal más grande del planeta.

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