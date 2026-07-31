Luego de las dos presentaciones que marcaron la gala de este jueves, llegó el momento más esperado de la noche. El jurado deliberó para definir qué equipo se convertiría en el segundo clasificado a la Gala de Beneficio, una instancia decisiva dentro de La Gran Batalla Superstars, donde estará en juego una importante ventaja para la competencia.

Antes de anunciar el resultado, la jueza Elka Meyer destacó el nivel mostrado por los participantes durante la gala y la exigencia que representa esta etapa del programa.

"Hemos visto equipos con intérpretes muy acordes a la temática y también otros con grandes bailarines, pero con interpretaciones que no lograban conectar del todo. Hemos tenido muy buenas presentaciones y estamos cada vez más cerca de la fase final. Por eso, el equipo que peleará por el beneficio es Daniel Pesce junto a Idols Dance", anunció.

Con esta decisión, Daniel Pesce e Idols Dance aseguraron su lugar en la Gala de Beneficio, donde buscarán obtener una ventaja clave para continuar en la competencia.

Ahora, el equipo deberá enfrentarse a Carlos Marquina y Stetic Dance, quienes fueron los primeros clasificados gracias al respaldo del público, consolidándose como uno de los equipos favoritos de la temporada.

Todo está listo para un enfrentamiento que promete emociones, talento y una intensa disputa por el beneficio que podría cambiar el rumbo de La Gran Batalla Superstars.

¿Quién se quedará con el beneficio? La respuesta se conocerá en una gala que promete ser una de las más emocionantes de la temporada.

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